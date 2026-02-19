Marta, dueña de récords inéditos en Brasil, sigue vigente al cumplir sus 40 años

Marta, la mayor estrella del fútbol femenino mundial, celebra sus 40 años este jueves en plena actividad competitiva, con marcas que ningún otro futbolista brasileño ha alcanzado y lista para, con el Orlando Pride estadounidense, iniciar su vigésimo sexta temporada profesional.

Lejos de pensar en el retiro, la cuarentona prepara una nueva campaña con el Orlando Pride con el objetivo de intentar ganar un nuevo título de la liga femenina estadounidense, que comienza el 15 de marzo próximo.

De la misma forma, pese a que ya ha anunciado en algunas ocasiones su retiro de la selección brasileña, ni el propio técnico de la Canarinha, Arthur Elías, que la tuvo en cuenta para la Copa América y para algunos amistosos en 2025, descarta convocarla para el Mundial de 2027, del que Brasil será anfitrión.

Seis veces elegida la mejor del mundo por la FIFA (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018), la ‘reina’ Marta Vieira da Silva nació en Dois Riachos, en el empobrecido estado de Alagoas (nordeste), y construyó desde muy joven una carrera marcada por su velocidad, habilidad con la pierna izquierda y una facilidad excepcional para decidir partidos.

Debutó en la selección sub-19 en 2002 y, a los 17 años, ya integraba la absoluta. Desde entonces disputó seis Copas del Mundo y seis Juegos Olímpicos.

Con la Canarinha alzó tres platas olímpicas (2004, 2008 y 2024), además de dos oros en Juegos Panamericanos.