Trump anuncia desclasificación de archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre

Lo que durante décadas fue terreno exclusivo de la ciencia ficción y las teorías de conspiración ha saltado definitivamente al centro del tablero político estadounidense.

A través de un contundente comunicado, Donald J. Trump anunció que, respondiendo al “tremendo interés” que el público ha mostrado de manera persistente, ordenará una desclasificación masiva de documentos relacionados con la vida alienígena y los objetos voladores no identificados (OVNIs).

Esta medida no solo busca satisfacer la curiosidad ciudadana, sino establecer un precedente de transparencia sobre materias que el mandatario ha calificado como “altamente complejas, pero extremadamente interesantes e importantes”.

El anuncio pone el foco directamente sobre las estructuras de inteligencia y defensa.

Trump especificó que las instrucciones se dirigirán al Secretario de Guerra —término que evoca la denominación histórica del actual Departamento de Defensa— y a todas las agencias pertinentes que han custodiado estos registros bajo estricto celo durante años.

El objetivo declarado es iniciar un proceso sistemático para identificar, organizar y liberar cualquier información conectada a estos fenómenos, incluyendo los encuentros reportados por pilotos militares y los análisis técnicos de naves cuya tecnología parece desafiar el entendimiento humano actual.