Trump anuncia desclasificación de archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre

Lo que durante décadas fue terreno exclusivo de la ciencia ficción y las teorías de conspiración ha saltado definitivamente al centro del tablero político estadounidense. A través de un contundente comunicado, Donald J. Trump anunció que, respondiendo al<b> 'tremendo interés'</b> que el público ha mostrado de manera persistente, ordenará una desclasificación masiva de documentos relacionados con la vida alienígena y los objetos voladores no identificados (OVNIs). Esta medida no solo busca satisfacer la curiosidad ciudadana, sino establecer un precedente de transparencia sobre materias que el mandatario ha calificado como <b>'altamente complejas, pero extremadamente interesantes e importantes'.</b>El anuncio pone el foco directamente sobre las estructuras de inteligencia y defensa. Trump especificó que las instrucciones se dirigirán al Secretario de Guerra —término que evoca la denominación histórica del actual Departamento de Defensa— y a todas las agencias pertinentes que han custodiado estos registros bajo estricto celo durante años. El objetivo declarado es iniciar un proceso sistemático para identificar, organizar y liberar cualquier información conectada a estos fenómenos, incluyendo los encuentros reportados por pilotos militares y los análisis técnicos de naves cuya tecnología parece desafiar el entendimiento humano actual.