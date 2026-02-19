¡Prepárese! Nuevos precios de combustible a partir del 20 de febrero

La Secretaría Nacional de Energía anunció una actualización en los precios máximos de venta al consumidor de combustibles líquidos, que regirá desde el viernes 20 de febrero hasta el 5 de marzo de 2026, según comunicado oficial.

El ajuste, que se realiza cada 14 días, refleja el comportamiento de los precios internacionales del mercado del Golfo de Estados Unidos, principal proveedor de Panamá.

Así variarán los precios por litro

- Gasolina 95 octanos: sube de 88.5 a 90.6 centavos (+2.1)

- Gasolina 91 octanos: aumenta de 82.7 a 85.1 centavos (+2.4)

- Diésel bajo en azufre: baja de 83.5 a 83.2 centavos (-0.3)

Durante este periodo, las cotizaciones internacionales registraron una ligera tendencia al alza en las gasolinas, mientras que el diésel presentó una leve reducción.

Precios máximos por región

- En Panamá y Colón, los precios quedarán así:

- Gasolina 95: 90.6 centavos

- Gasolina 91: 85.1 centavos

- Diésel ULS: 83.2 centavos

Mientras que en provincias como Chiriquí y Bocas del Toro, los precios son más elevados debido a costos logísticos. Por ejemplo, en Changuinola la gasolina de 95 octanos alcanzará 95.6 centavos por litro.

¿Por qué suben las gasolinas?

La Secretaría explicó que los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados cotizados en la costa del Golfo de Estados Unidos. El ajuste busca reflejar únicamente las variaciones externas.

La entidad reiteró su compromiso de continuar trabajando en alternativas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles y mantengan transparencia en la fijación de precios.