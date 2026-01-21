Suben los precios del combustible en Panamá: gasolina y diésel más caros desde el 23 de enero

<b>La Secretaría Nacional de Energía </b>informó la tarde de este miércoles 21 de enero un nuevo ajuste en los precios máximos de venta al consumidor de los combustibles, el cual entrará en vigencia desde este <b>viernes 23 de enero hasta este jueves 5 de febrero de 2026</b>.Según la entidad, los precios registrarán <b>incrementos moderados</b> como resultado del comportamiento de las cotizaciones internacionales de los productos terminados —gasolinas y diésel— en el mercado de la costa del Golfo de Estados Unidos, principal referencia para Panamá.<i><b>Gasolina de 95 octanos:</b></i><i> aumenta 1.1 centavos, pasando de 84.0 a </i><i><b>85.1 centavos por litro</b></i><i><b>Gasolina de 91 octanos:</b></i><i> sube 1.6 centavos, de 78.2 a </i><i><b>79.8 centavos por litro</b></i><i><b>Diésel bajo en azufre:</b></i><i> registra el mayor incremento con 2.7 centavos, de 76.3 a </i><i><b>79.0 centavos por litro</b></i>La Secretaría Nacional de Energía recordó que este ajuste se realiza <b>cada 14 días</b>, con el objetivo de que los precios reflejen únicamente los costos internacionales, sin variaciones adicionales.El costo final del combustible dependerá de la ubicación geográfica. En <b>Panamá y Colón</b>, la gasolina de 95 octanos se venderá a <b>85.1 centavos por litro</b>, mientras que en <b>David</b> el precio alcanzará los <b>87.2 centavos</b>. Mientras que en el caso de <b>Changuinola</b>, la gasolina de 95 se ubicará en <b>90.1 centavos por litro</b>, siendo uno de los precios más altos del país.La entidad reiteró su compromiso de mantener <b>transparencia en la fijación de precios</b> y señaló que continúa trabajando en alternativas que contribuyan a <b>reducir la dependencia de los combustibles fósiles</b>.