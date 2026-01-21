Suben los precios del combustible en Panamá: gasolina y diésel más caros desde el 23 de enero

La Secretaría Nacional de Energía informó la tarde de este miércoles 21 de enero un nuevo ajuste en los precios máximos de venta al consumidor de los combustibles, el cual entrará en vigencia desde este viernes 23 de enero hasta este jueves 5 de febrero de 2026.

Según la entidad, los precios registrarán incrementos moderados como resultado del comportamiento de las cotizaciones internacionales de los productos terminados —gasolinas y diésel— en el mercado de la costa del Golfo de Estados Unidos, principal referencia para Panamá.

Gasolina de 95 octanos: aumenta 1.1 centavos, pasando de 84.0 a 85.1 centavos por litro

Gasolina de 91 octanos: sube 1.6 centavos, de 78.2 a 79.8 centavos por litro

Diésel bajo en azufre: registra el mayor incremento con 2.7 centavos, de 76.3 a 79.0 centavos por litro

La Secretaría Nacional de Energía recordó que este ajuste se realiza cada 14 días, con el objetivo de que los precios reflejen únicamente los costos internacionales, sin variaciones adicionales.

El costo final del combustible dependerá de la ubicación geográfica. En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se venderá a 85.1 centavos por litro, mientras que en David el precio alcanzará los 87.2 centavos.

Mientras que en el caso de Changuinola, la gasolina de 95 se ubicará en 90.1 centavos por litro, siendo uno de los precios más altos del país.

La entidad reiteró su compromiso de mantener transparencia en la fijación de precios y señaló que continúa trabajando en alternativas que contribuyan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.