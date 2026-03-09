Culminación la primera etapa de disolución de personas jurídicas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció oficialmente la culminación de la primera etapa del proceso de depuración y actualización registral en el país. Esta iniciativa, que busca fortalecer la transparencia y la integridad institucional, ha resultado en la disolución de 180,346 personas jurídicas, cifra que representa el 62% del total correspondiente al año 2016.

La medida ha implicado una acción coordinada entre el Registro Público de Panamá y la Dirección General de Ingresos (DGI), logrando no solo la disolución legal de estas entidades, sino también la cancelación definitiva de su Registro Único de Contribuyente (RUC). Las autoridades han habilitado un enlace oficial en el sitio web del Registro Público para que los interesados puedan descargar el listado completo de las sociedades afectadas.

Ante el anuncio de una próxima segunda fase de disoluciones, el MEF ha hecho un llamado urgente a la población para que verifique el estatus de sus personas jurídicas. Se advierte que aquellas entidades que mantengan inconsistencias relacionadas con la falta de agente residente, registros contables, declaración de beneficiarios finales o incumplimiento general de leyes, serán incluidas en las etapas subsiguientes del proceso.

Finalmente, el Ministerio recordó la importancia de mantener un único RUC activo. Para corregir duplicidades u otras inconsistencias, los contribuyentes deben acudir de forma presencial a la Sección de RUTT en la sede central de la DGI, ubicada en la Avenida Balboa. Para este trámite, es indispensable presentar un poder notariado, un memorial de solicitud firmado por el apoderado, copia de la identificación del representante legal y el certificado vigente del Registro Público o copia del pacto social.