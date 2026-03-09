Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo | 9 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo inicia la semana con anuncios oficiales, movimientos diplomáticos y cambios en el ámbito político y militar internacional.

-El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir de este martes 10 de marzo los estudiantes que participaron en el Concurso General y en la convocatoria del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad podrán verificar si fueron preseleccionados.La consulta se realizará a través de la plataforma digital oficial de la institución, donde los aspirantes podrán conocer el estado de su solicitud y los pasos a seguir en el proceso.

-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que viajará este martes a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de transmisión de mando del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.El acto oficial se realizará el miércoles 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile en Valparaíso, donde el nuevo mandatario asumirá formalmente el cargo.

-El Gobierno de Panamá envió este domingo una carta oficial al canciller de Brasil, Mauro Vieira, en la que expresó disculpas por el incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con el periodista y exservidor público brasileño Franklin de Souza Martins. Las autoridades panameñas reiteraron su compromiso con el respeto y la cooperación diplomática entre ambos países.

-El general Pedro Raúl Varela Sabando asumió como nuevo comandante en jefe del Ejército de Chile para el período 2026-2030. Varela reemplaza en el cargo al general Javier Iturriaga, quien culminó su gestión al frente de la institución.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar titulares al exigir asilo para Irán en medio de nuevas tensiones políticas y al lanzar una promesa que calificó como “histórica” dirigida a las futbolistas, propuesta que ha generado debate en distintos sectores.