PANAMÁ

Conoce los nuevos precios de la gasolina a partir del 17 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía anunció una leve reducción en el costo por litro de gasolina y diésel, vigente del Engin Akyurt en Pixabay
Por
Kathyria Caicedo
  • 15/10/2025 16:05
Desde este viernes bajan los precios de los combustibles en Panamá. La Secretaría Nacional de Energía anunció los precios en el costo por litro de gasolina y diésel, vigente del viernes 17 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía anunció una reducción en los precios máximos de venta al consumidor de los combustibles líquidos, que regirá desde el viernes 17 de octubre hasta el jueves 30 de octubre de 2025.

Los ajustes, que se aplican cada 14 días según las cotizaciones internacionales de los productos terminados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, reflejan una leve disminución en los precios por litro:

- Gasolina de 95 octanos: baja de 91.4 a 88.5 centavos por litro

- Gasolina de 91 octanos: baja de 86.4 a 84.8 centavos por litro

- Diésel bajo en azufre: baja de 84.0 a 81.6 centavos por litro

La Secretaría recordó que estos valores se calculan tomando como referencia el mercado proveedor principal del país y buscan reflejar de forma transparente las variaciones del mercado internacional.

