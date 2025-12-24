Combustibles en Panamá bajan de precio desde el 26 de diciembre de 2025

La Secretaría Nacional de Energía informó que, a partir del viernes 26 de diciembre de 2025 hasta el jueves 8 de enero de 2026, entrarán en vigencia nuevos precios máximos de venta al consumidor de los combustibles líquidos, los cuales registran reducciones en sus costos.

De acuerdo con la entidad, la gasolina de 95 octanos bajará de 86.4 a 83.2 centavos de balboa por litro, lo que representa una disminución de 3.2 centavos. En tanto, la gasolina de 91 octanos reducirá su precio de 80.8 a 78.2 centavos por litro, con una variación de -2.6 centavos. Por su parte, el diésel bajo en azufre pasará de 80.6 a 76.9 centavos por litro, reflejando una baja de 3.7 centavos.

La Secretaría Nacional de Energía explicó que los precios de referencia se calculan con base en las cotizaciones internacionales de los productos terminados —gasolinas y diésel— en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país. Este ajuste se realiza de forma quincenal, cada 14 días.

Durante el período evaluado, las cotizaciones internacionales registraron reducciones significativas, las cuales se reflejan directamente en los precios finales que pagan los consumidores en el mercado nacional.