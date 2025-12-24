Combustibles en Panamá bajan de precio desde el 26 de diciembre de 2025

La Secretaría Nacional de Energía informó que, a partir del <b>viernes 26 de diciembre de 2025 hasta el jueves 8 de enero de 2026</b>, entrarán en vigencia <b>nuevos precios máximos de venta al consumidor</b> de los combustibles líquidos, los cuales registran <b>reducciones</b> en sus costos.De acuerdo con la entidad, la <b>gasolina de 95 octanos</b> bajará de <b>86.4 a 83.2 centavos de balboa por litro</b>, lo que representa una disminución de <b>3.2 centavos</b>. En tanto, la <b>gasolina de 91 octanos</b> reducirá su precio de <b>80.8 a 78.2 centavos por litro</b>, con una variación de <b>-2.6 centavos</b>. Por su parte, el <b>diésel bajo en azufre</b> pasará de <b>80.6 a 76.9 centavos por litro</b>, reflejando una baja de <b>3.7 centavos</b>.La Secretaría Nacional de Energía explicó que los precios de referencia se calculan con base en las cotizaciones internacionales de los productos terminados —gasolinas y diésel— en la <b>costa del Golfo de los Estados Unidos</b>, principal mercado proveedor del país. Este ajuste se realiza de forma <b>quincenal</b>, cada 14 días.Durante el período evaluado, las cotizaciones internacionales registraron <b>reducciones significativas</b>, las cuales se reflejan directamente en los precios finales que pagan los consumidores en el mercado nacional.