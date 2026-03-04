Ley de acogimiento familiar en Panamá: así funcionará la protección temporal de menores

El presidente José Raúl Mulino sancionó este miércoles 4 de marzo una ley que regula el acogimiento familiar como medida de protección temporal para garantizar el cuidado provisional de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La normativa, que también lleva la firma de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, define el acogimiento familiar como una medida excepcional y transitoria dirigida a menores cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados, mientras se determina una solución definitiva a su situación.

El texto establece que el Estado será responsable de supervisar y acompañar a las familias acogentes, asegurando que el interés superior del menor prevalezca en cada decisión.

Además, fija criterios para la selección, evaluación y seguimiento de las familias, así como mecanismos de capacitación y apoyo psicosocial.

Carles de Arango señaló que la ley actualiza la política pública de protección infantil en Panamá y permite la creación de una red de familias dispuestas a ofrecer cuidado provisional bajo supervisión estatal.

“Cuando se fortalece la red de protección y seguridad del cuidado en la comunidad, menos niñas y niños son descuidados, abandonados o ubicados dentro de albergues. La mejor manera de atender a esta población vulnerable es desarrollar las capacidades de las familias y las comunidades para su cuidado. Panamá camina en la dirección correcta con la sanción de esta ley”, indicó la ministra.

Hasta ahora, el acogimiento en el país se aplicaba de forma limitada y sin una regulación específica, lo que generaba vacíos legales y dificultades en la coordinación institucional.

Con la sanción de esta ley, el Estado adopta un modelo estructurado que prioriza la permanencia de los menores en entornos familiares y busca evitar la institucionalización prolongada.