Ley de acogimiento familiar en Panamá: así funcionará la protección temporal de menores

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino</a> sancionó este miércoles 4 de marzo una ley que regula el acogimiento familiar como medida de protección temporal para garantizar el cuidado provisional de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.La normativa, que también lleva la firma de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/beatriz-carles" target="_blank">la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango</a>, define el acogimiento familiar como una medida excepcional y transitoria dirigida a menores cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados, mientras se determina una solución definitiva a su situación.El texto establece que el Estado será responsable de supervisar y acompañar a las familias acogentes, asegurando que el interés superior del menor prevalezca en cada decisión.Además, fija criterios para la selección, evaluación y seguimiento de las familias, así como mecanismos de capacitación y apoyo psicosocial.Carles de Arango señaló que la ley actualiza la política pública de protección infantil en Panamá y permite la creación de una red de familias dispuestas a ofrecer cuidado provisional bajo supervisión estatal.'<i>Cuando se fortalece la red de protección y seguridad del cuidado en la comunidad, menos niñas y niños son descuidados, abandonados o ubicados dentro de albergues. La mejor manera de atender a esta población vulnerable es desarrollar las capacidades de las familias y las comunidades para su cuidado. Panamá camina en la dirección correcta con la sanción de esta ley</i>', indicó la ministra.Hasta ahora, el acogimiento en el país se aplicaba de forma limitada y sin una regulación específica, lo que generaba vacíos legales y dificultades en la coordinación institucional.Con la sanción de esta ley, el Estado adopta un modelo estructurado que prioriza la permanencia de los menores en entornos familiares y busca evitar la institucionalización prolongada.