  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Ley de acogimiento familiar en Panamá: así funcionará la protección temporal de menores

La norma sancionada por Mulino establece que el Estado será responsable de supervisar y acompañar a las familias acogentes.
La norma sancionada por Mulino establece que el Estado será responsable de supervisar y acompañar a las familias acogentes. | Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 04/03/2026 18:53
Con la sanción de esta ley, el Estado adopta un modelo estructurado que prioriza la permanencia de los menores en entornos familiares.

El presidente José Raúl Mulino sancionó este miércoles 4 de marzo una ley que regula el acogimiento familiar como medida de protección temporal para garantizar el cuidado provisional de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La normativa, que también lleva la firma de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, define el acogimiento familiar como una medida excepcional y transitoria dirigida a menores cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados, mientras se determina una solución definitiva a su situación.

El texto establece que el Estado será responsable de supervisar y acompañar a las familias acogentes, asegurando que el interés superior del menor prevalezca en cada decisión.

Además, fija criterios para la selección, evaluación y seguimiento de las familias, así como mecanismos de capacitación y apoyo psicosocial.

Carles de Arango señaló que la ley actualiza la política pública de protección infantil en Panamá y permite la creación de una red de familias dispuestas a ofrecer cuidado provisional bajo supervisión estatal.

Cuando se fortalece la red de protección y seguridad del cuidado en la comunidad, menos niñas y niños son descuidados, abandonados o ubicados dentro de albergues. La mejor manera de atender a esta población vulnerable es desarrollar las capacidades de las familias y las comunidades para su cuidado. Panamá camina en la dirección correcta con la sanción de esta ley”, indicó la ministra.

Hasta ahora, el acogimiento en el país se aplicaba de forma limitada y sin una regulación específica, lo que generaba vacíos legales y dificultades en la coordinación institucional.

Con la sanción de esta ley, el Estado adopta un modelo estructurado que prioriza la permanencia de los menores en entornos familiares y busca evitar la institucionalización prolongada.

VIDEOS

Video: Delcy Rodríguez llama a superar el “odio”

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando este 2 de marzo de 2026, durante un encuentro con comunas y movimientos sociales en Caracas (Venezuela). EFE/ Marcelo García/ Palacio de Miraflores
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando este 2 de marzo de 2026, durante un encuentro con comunas y movimientos sociales en Caracas (Venezuela). EFE/ Marcelo García/ Palacio de Miraflores ( Marcelo García/ Palacio de Miraflores / EFE )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo este lunes un llamado a superar el “odio” e insistió en pedir a EE.UU. que levante las sanciones...

Lo Nuevo