Las 5 noticias que marcaron el día en Panamá y el mundo | 4 de marzo

Panamá cae ante Detroit en su último ensayo previo al Clásico Mundial

La selección de Panamá cayó 2-1 ante los Detroit Tigers en su último partido de preparación antes de disputar el Clásico Mundial de Béisbol.

El duelo, disputado en Estados Unidos, sirvió como examen final para evaluar el rendimiento del equipo panameño antes de su debut en el torneo internacional. Aunque el marcador fue ajustado, la ofensiva volvió a mostrar dificultades para producir carreras.

El cuerpo técnico ahora se concentra en ajustar detalles de cara al arranque del campeonato, donde Panamá buscará competir ante algunas de las selecciones más fuertes del béisbol mundial.

Fiscalía de Miami investiga a Delcy Rodríguez por presunto fraude

En el ámbito internacional, la Fiscalía de Miami inició una investigación por presunto fraude contra la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según reportes del diario español ABC citados por corresponsales, las autoridades estadounidenses estarían analizando posibles irregularidades financieras relacionadas con operaciones realizadas fuera de Venezuela.

El caso podría tener implicaciones políticas debido al peso que Rodríguez tiene dentro del gobierno de Nicolás Maduro.

Debate en Panamá: piden etiquetas claras en alimentos y rechazan el QR

En Panamá también se mantiene el debate sobre el etiquetado nutricional de alimentos.

Organizaciones de consumidores y especialistas han rechazado la idea de sustituir información visible por códigos QR, argumentando que los productos deben tener advertencias claras directamente en el envase.

La propuesta busca que los consumidores puedan identificar fácilmente productos con altos niveles de azúcar, sodio o grasas, como parte de las políticas de salud pública orientadas a prevenir enfermedades crónicas.

Nahuel Gallo rompe el silencio tras su liberación

El gendarme argentino Nahuel Gallo habló públicamente por primera vez tras recuperar la libertad luego de haber estado detenido en Venezuela.

Durante su testimonio aseguró que muchos extranjeros encarcelados eran tratados como “simples fichas de cambio” y describió las condiciones psicológicas dentro del penal El Rodeo 1.

Gallo también pidió a medios internacionales y organizaciones de derechos humanos que no olviden a los extranjeros que permanecen detenidos en cárceles venezolanas.

Mulino y otros 11 presidentes latinoamericanos hablarán con Trump

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participará este sábado en una conversación con el mandatario estadounidense Donald Trump.

En el encuentro también estarán presentes otros once presidentes latinoamericanos. La conversación abordará temas regionales clave como migración, seguridad y cooperación económica entre Estados Unidos y América Latina.