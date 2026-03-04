Venezuela y Estados Unidos impulsan la inversión minera tras reunión entre Delcy Rodríguez y Doug Burgum

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, expresaron este miércoles 4 de marzo una estrecha sintonía al finalizar el encuentro que mantuvieron en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Rodríguez aseguró ante los medios de comunicación, durante su comparecencia conjunta con el alto funcionario de la administración Trump, que en la reunión —a la que también asistieron la encargada de negocios estadounidense en Venezuela, Laura Dogu, y dos docenas de representantes de empresas especializadas en la extracción de minerales— se abordaron aspectos clave de la agenda energética entre Venezuela y Estados Unidos.

Los temas tratados estuvieron relacionados con la minería, los minerales no metálicos y los recursos estratégicos y no estratégicos, en el marco de la agenda energética suscrita entre ambos países, la cual fue impulsada por el secretario de Energía, Chris Wright, el pasado 11 de febrero.

“Quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en medio de nuestra reunión publicó un mensaje saludando esta iniciativa”, señaló Rodríguez. Agregó que durante el encuentro también se discutió la incorporación de nuevas tecnologías para el sector minero y la ampliación de la Ley de Minas con el fin de facilitar la inversión privada, para lo cual solicitó celeridad a los diputados de la Asamblea Nacional.

“Creemos que los modelos exitosos de la Ley de Hidrocarburos deben estar también presentes en el sector minero. Estamos inspirados en una fórmula virtuosa, la del ganar-ganar, donde cada inversionista gane y el pueblo de Venezuela también se beneficie (...) Apostamos por la inversión en infraestructura dentro del país y por fortalecer las relaciones con el mundo y con Estados Unidos”, destacó.

Por su parte, Burgum resaltó que el “coraje” del presidente Donald Trump y la colaboración con la líder interina venezolana “en pro de la paz y la prosperidad” son los ejes que marcan su visita de dos días a Venezuela.

“Las oportunidades de colaboración y sinergia entre ambos países son ilimitadas. Venezuela es un país con vastos recursos petroleros y minerales críticos, y las oportunidades de inversión son claras”, subrayó Burgum.

El funcionario reafirmó que las oportunidades de inversión entre Estados Unidos y Venezuela son hoy más claras que nunca, y aseguró que las empresas que lo acompañaban representan millones de dólares en potenciales inversiones y la creación de miles de empleos con alta remuneración.

“Cuando trabajamos juntos, generamos prosperidad para el pueblo venezolano y para los ciudadanos de Estados Unidos, y contribuimos a la paz y la estabilidad mundial”, concluyó.