Embajada de Estados Unidos otorga becas a 126 estudiantes panameños para dominar el idioma inglés

En medio de sueños que apenas comienzan a tomar forma, 126 estudiantes panameños recibieron una noticia que puede cambiarles la vida: fueron seleccionados para formar parte del programa de becas <b>'English Access 2026-2027'</b> impulsado por la <a href="/tag/-/meta/embajada-de-estados-unidos-en-panama">Embajada de los Estados Unidos en Panamá.</a>Los jóvenes provenientes de 6 centros educativos en las provincias de <b>Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Los Santos, y Panamá</b>, iniciarán un camino de dos años para dominar el idioma inglés.El programa arrancó con el primero de dos campamentos de verano realizados del<b> 23 al 27 de febrero</b>. Bajo el lema <b>'Freedom 250'</b>, que conmemora los 250 años de independencia de los Estados Unidos, l<b>os estudiantes no solo practicaron inglés de forma dinámica y creativa, sino que también fortalecieron su liderazgo, el trabajo en equipo</b> y su capacidad de pensar críticamente sobre el entorno que los rodea.Entre dinámicas grupales, debates y actividades interactivas, las risas se mezclaron con la determinación. Porque detrás de cada uno de esos 126 cupos hay historias de esfuerzo, talento y ganas de superarse.El embajador de Estados Unidos en Panamá, <a href="/tag/-/meta/kevin-mariano-cabrera">Kevin Marino Cabrera,</a> destacó que el programa refleja la sólida asociación entre ambos países y el compromiso compartido de ampliar oportunidades para la juventud. Subrayó que invertir en el liderazgo y el dominio del inglés de la próxima generación sienta bases firmes para nuevas oportunidades académicas y de negocio entre Panamá y Estados Unidos.Financiado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de<b> Estado de EE. UU</b>. y administrado localmente por la Fundación <b>Quality Leadership University,</b> el programa ha transformado desde 2010 la vida de 2,324 estudiantes panameños. Jóvenes que, gracias a esta experiencia, no solo aprendieron inglés, sino que ampliaron su visión del mundo y fortalecieron su confianza para perseguir metas más ambiciosas.Además, la embajada mantiene activo su compromiso con la enseñanza del idioma a través de iniciativas como '<b>English Language Fellows'</b>, presente en la Universidad de Panamá y en la Universidad Autónoma de Chiriquí, así como otros programas de apoyo presencial y virtual.Hoy, estos 126 estudiantes comienzan una travesía que podría redefinir su futuro. Porque cuando la educación se convierte en oportunidad, y el idioma en puente, el horizonte deja de tener fronteras.