Embajada de Estados Unidos otorga becas a 126 estudiantes panameños para dominar el idioma inglés

En medio de sueños que apenas comienzan a tomar forma, 126 estudiantes panameños recibieron una noticia que puede cambiarles la vida: fueron seleccionados para formar parte del programa de becas “English Access 2026-2027” impulsado por la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

Los jóvenes provenientes de 6 centros educativos en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Los Santos, y Panamá, iniciarán un camino de dos años para dominar el idioma inglés.

El programa arrancó con el primero de dos campamentos de verano realizados del 23 al 27 de febrero. Bajo el lema “Freedom 250”, que conmemora los 250 años de independencia de los Estados Unidos, los estudiantes no solo practicaron inglés de forma dinámica y creativa, sino que también fortalecieron su liderazgo, el trabajo en equipo y su capacidad de pensar críticamente sobre el entorno que los rodea.

Entre dinámicas grupales, debates y actividades interactivas, las risas se mezclaron con la determinación. Porque detrás de cada uno de esos 126 cupos hay historias de esfuerzo, talento y ganas de superarse.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que el programa refleja la sólida asociación entre ambos países y el compromiso compartido de ampliar oportunidades para la juventud. Subrayó que invertir en el liderazgo y el dominio del inglés de la próxima generación sienta bases firmes para nuevas oportunidades académicas y de negocio entre Panamá y Estados Unidos.

Financiado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de EE. UU. y administrado localmente por la Fundación Quality Leadership University, el programa ha transformado desde 2010 la vida de 2,324 estudiantes panameños. Jóvenes que, gracias a esta experiencia, no solo aprendieron inglés, sino que ampliaron su visión del mundo y fortalecieron su confianza para perseguir metas más ambiciosas.

Además, la embajada mantiene activo su compromiso con la enseñanza del idioma a través de iniciativas como “English Language Fellows”, presente en la Universidad de Panamá y en la Universidad Autónoma de Chiriquí, así como otros programas de apoyo presencial y virtual.

Hoy, estos 126 estudiantes comienzan una travesía que podría redefinir su futuro. Porque cuando la educación se convierte en oportunidad, y el idioma en puente, el horizonte deja de tener fronteras.