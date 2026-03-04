  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Ancelotti dice que Brasil hará un Mundial de ‘muy alto nivel’

El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti.
El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti. NELSON ALMEIDA / AFP
Por
Agencia EFE
  • 04/03/2026 18:17
La única selección del mundo con cinco estrellas (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) disputará en territorio estadounidense la primera fase del certamen.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo estar convencido de que la Canarinha hará un Mundial de “muy alto nivel”, cuando faltan 100 días para el inicio de la gran cita de Estados Unidos, Canadá y México.

“Es una gran motivación y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad hacerlo lo mejor posible. Estoy seguro de que vamos a hacer un Mundial de muy alto nivel”, afirmó el técnico italiano en declaraciones divulgadas este martes por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

‘Carletto’, al frente de Brasil desde mayo pasado, informó que ya tienen todo listo en el apartado de “logística y organización”, y que ahora es el momento de “observar” y “evaluar” a los futbolistas, tanto los que están jugando, como los que “se están recuperando de lesión”.

El extrenador de Real Madrid, París Saint-Germain y Bayern Múnich también apostó, “obviamente”, por jugar “bien” en los dos partidos amistosos ante Francia y Croacia previstos para este mes en EE.UU., como parte del cronograma de preparación para la Copa del Mundo.

“Es una alegría tener tiempo para preparar este importante evento para Brasil”, manifestó.

El combinado ‘verdeamarelo’, aunque no está en el grupo de favoritos, buscará su sexta estrella en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se celebrará entre los meses de junio y julio.

La única selección del mundo con cinco estrellas (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) disputará en territorio estadounidense la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

VIDEOS

Video: Delcy Rodríguez llama a superar el “odio”

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando este 2 de marzo de 2026, durante un encuentro con comunas y movimientos sociales en Caracas (Venezuela). EFE/ Marcelo García/ Palacio de Miraflores
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando este 2 de marzo de 2026, durante un encuentro con comunas y movimientos sociales en Caracas (Venezuela). EFE/ Marcelo García/ Palacio de Miraflores ( Marcelo García/ Palacio de Miraflores / EFE )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo este lunes un llamado a superar el “odio” e insistió en pedir a EE.UU. que levante las sanciones...

Lo Nuevo