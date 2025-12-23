Neymar supera cirugía de rodilla y avanza en su recuperación

El futbolista brasileño Neymar Jr fue operado con éxito este lunes de una lesión en la rodilla izquierda, informó su club, el Santos, a través de un comunicado oficial.

Según detalló la entidad, al jugador se le practicó una artroscopia para tratar una lesión en el menisco medial, procedimiento que fue realizado por Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña.

“La cirugía fue exitosa y el jugador se encuentra bien”, señaló el club.

A sus 33 años, Neymar viene de una temporada marcada por lesiones en su regreso al Santos, aunque tuvo un papel determinante en la permanencia del equipo en la primera división del Brasileirão.

El atacante registró ocho goles y una asistencia en 20 partidos durante la liga brasileña 2025, cinco de ellos en las últimas cinco jornadas, cuando el club luchaba por evitar el descenso.

El exjugador del Barcelona y Paris Saint-Germain tiene contrato vigente hasta finales de año, aunque la directiva ya manifestó su intención de renovarlo. “Queremos la permanencia de Neymar”, afirmó el presidente del club, Marcelo Teixeira, tras la victoria 3-0 ante Cruzeiro que aseguró la continuidad del Santos en la Serie A.