Neymar supera cirugía de rodilla y avanza en su recuperación

El gran objetivo del delantero es volver a la selección brasileña y llegar en condiciones óptimas al <b>Mundial de 2026</b>, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Máximo goleador histórico de la <b>Seleção</b>, con <b>79 goles</b>, Neymar no juega con Brasil desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos.Aunque aún no ha sido convocado en el ciclo del técnico <b>Carlo Ancelotti</b>, iniciado en junio, el futbolista reiteró recientemente su deseo de volver al combinado nacional. 'Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa del Mundo a Brasil', expresó el jugador durante un evento en São Paulo.Brasil, pentacampeón mundial, integrará el g<b>rupo</b> junto a <b>Marruecos, Haití y Escocia</b> en la fase inicial del Mundial.