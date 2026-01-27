Brasil elige a Panamá como su último rival antes de la Copa del Mundo

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) cerró un acuerdo para que la Selección de Brasil dispute su último partido amistoso frente a la Selección de Panamá antes de emprender el viaje al choque de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos.

El encuentro está programado para el 31 de mayo y se jugaría en el el Estadio Jornalista Mário Filho, conocido mundialmente como Maracaná, con los trámites organizativos ya gestionados. De acuerdo con el plan, la delegación brasileña partirá hacia la sede mundialista al día siguiente, 1 de junio, tras completar este último ensayo competitivo.

Para Panamá, el amistoso representa una prueba de alto nivel en la antesala de su segunda participación en una Copa del Mundo, luego de su debut en 2018. La Selección Nacional integra el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, un cuadro exigente que convierte el duelo en Río de Janeiro en una oportunidad clave para medir el ritmo y ajustar detalles.

El choque en el Maracaná no solo añade jerarquía al calendario panameño, sino que también sirve a Brasil como su último examen antes de encarar la máxima cita del fútbol mundial.