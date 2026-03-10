Banco Nacional alerta riesgos y pide veto a ley de deudas

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, informó que la entidad enviará este martes 10 de marzo una carta al presidente de la República, José Raúl Mulino, para solicitar el veto del proyecto de ley que establece la prescripción automática de deudas bancarias.

Carrizo quien asistió a la inauguración de la Expocomer 2026 sostuvo que la iniciativa resulta “inexequible e inconveniente” porque, según el análisis legal del banco, entra en conflicto con la Constitución, el Código de Comercio y otras normas que regulan las relaciones contractuales entre acreedores y deudores.

“El banco está enviando una nota al señor presidente solicitando el veto de la misma por inexequible e inconveniente. Riñe con nuestra Constitución, con el Código de Comercio y con otras disposiciones”, explicó.

El gerente del Banconal advirtió que la propuesta también representa un riesgo para el sistema bancario y para los depositantes, cuyos fondos son los que respaldan la mayoría de los préstamos otorgados por las entidades financieras.

Recordó que en la actividad bancaria los recursos prestados provienen principalmente del dinero depositado por los clientes.

“De cada dólar que se presta, alrededor de 90 centavos son de los depositantes y solo una parte corresponde al capital del banco. No podemos ser tan alegres con la caducidad de estos préstamos porque estamos hablando de la plata de los depositantes”, afirmó el titular del Banconal.

Carrizo indicó que las deudas forman parte de contratos entre el acreedor y el deudor que se gestionan durante años y, en algunos casos, décadas. Por ello, considera que modificar esos procesos para acelerar la prescripción no tiene justificación.

“Meter la mano para acelerar la caducidad de los préstamos no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que proteger a los depositantes”, añadió.