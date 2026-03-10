Trump cambia su versión sobre la guerra con Irán mientras Teherán desafía quién decidirá el final

Desde Teherán, la respuesta fue inmediata.La Guardia Revolucionaria iraní rechazó las declaraciones estadounidenses y aseguró que Irán determinará cuándo terminará la guerra.Las autoridades iraníes también han advertido que el país tiene capacidad para prolongar el conflicto durante meses si continúan los ataques de Estados Unidos y de sus aliados.En mensajes recientes, responsables militares iraníes afirmaron que la confrontación podría extenderse hasta seis meses más, en caso de que las operaciones militares persistan.Estas declaraciones reflejan la determinación de Teherán de no aceptar un desenlace impuesto por Washington.