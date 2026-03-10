  1. Inicio
Trump cambia su versión sobre la guerra con Irán mientras Teherán desafía quién decidirá el final

Autoridades iraníes aseguran que el final de la guerra no dependerá de Washington y advierten que pueden prolongar la confrontación durante meses.
Autoridades iraníes aseguran que el final de la guerra no dependerá de Washington y advierten que pueden prolongar la confrontación durante meses. AFP
Por
Darine Waked
  • 11/03/2026 00:00
Declaraciones contradictorias del mandatario estadounidense sobre la duración del conflicto generan incertidumbre internacional mientras autoridades iraníes sostienen que la decisión final no depende de Washington

A medida que se prolonga el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense Donald Trump ha modificado en varias ocasiones su discurso sobre cuánto durará la guerra, generando interrogantes entre analistas, diplomáticos y mercados internacionales.

En distintas etapas del conflicto, el mandatario ha ofrecido estimaciones divergentes sobre el desenlace de las hostilidades. Primero habló de una operación que duraría apenas unos días, posteriormente señaló que el conflicto podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, más tarde aseguró que la guerra estaba “prácticamente terminada”, y recientemente la Casa Blanca afirmó que terminará cuando el propio Trump lo decida.

Las declaraciones contrastan con la respuesta de Irán, que ha insistido en que el desenlace del conflicto no dependerá de Washington.

De una guerra corta a un conflicto “casi terminado”

Al inicio de las operaciones militares, Trump proyectó una intervención breve. En declaraciones citadas por medios internacionales, el mandatario sugirió que el enfrentamiento podría resolverse rápidamente.

Sin embargo, días después modificó su estimación y señaló que la guerra podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque aseguró que Estados Unidos tenía capacidad para prolongarla más tiempo si fuera necesario.

Posteriormente, en una entrevista y en mensajes públicos, el presidente afirmó que el conflicto estaba “prácticamente terminado”, comentarios que generaron una reacción inmediata en los mercados energéticos y financieros.

El anuncio contribuyó a una caída abrupta en los precios del petróleo, reflejando el alivio temporal de los inversores ante la posibilidad de una desescalada en Oriente Próximo.

La Casa Blanca endurece el mensaje

Pese a esas señales de un posible final cercano, el discurso oficial volvió a cambiar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró recientemente que la ofensiva estadounidense concluirá “cuando el presidente Donald Trump lo decida”, subrayando que el objetivo de Washington es lograr una “rendición total” por parte de Teherán.

La afirmación introdujo un nuevo elemento en el debate sobre el rumbo de la guerra: la idea de que el final del conflicto dependería exclusivamente de la decisión política del mandatario estadounidense.

Irán rechaza la narrativa de Washington

Desde Teherán, la respuesta fue inmediata.

La Guardia Revolucionaria iraní rechazó las declaraciones estadounidenses y aseguró que Irán determinará cuándo terminará la guerra.

Las autoridades iraníes también han advertido que el país tiene capacidad para prolongar el conflicto durante meses si continúan los ataques de Estados Unidos y de sus aliados.

En mensajes recientes, responsables militares iraníes afirmaron que la confrontación podría extenderse hasta seis meses más, en caso de que las operaciones militares persistan.

Estas declaraciones reflejan la determinación de Teherán de no aceptar un desenlace impuesto por Washington.

Incertidumbre política y estratégica

Las distintas versiones sobre la duración del conflicto han generado preguntas entre observadores internacionales.

Mientras la Casa Blanca insiste en que Estados Unidos mantiene el control estratégico de la situación, la evolución del conflicto en el terreno —junto con la respuesta iraní— sugiere un escenario más complejo.

Analistas señalan que los mensajes contradictorios pueden responder tanto a estrategias de presión política como a intentos de influir en los mercados internacionales o en la percepción pública del conflicto.

Al mismo tiempo, la guerra continúa desarrollándose en una región clave para el equilibrio energético global, lo que amplifica el impacto de cada declaración oficial.

Un desenlace aún incierto

Por ahora, la confrontación entre Washington y Teherán sigue abierta, con ataques cruzados y tensiones diplomáticas que mantienen en alerta a la comunidad internacional.

Mientras Trump sostiene que el conflicto podría terminar pronto —o cuando él lo decida—, Irán insiste en que el final no será determinado desde la Casa Blanca.

Entre declaraciones cambiantes y advertencias cruzadas, el desenlace de la guerra continúa siendo incierto.

