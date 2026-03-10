Senniaf se excusa en la falta de recursos ante ausencia de indicadores de gestión

La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) carece de indicadores de cumplimiento del desempeño del año pasado y tampoco cuenta con datos concretos de los menores evadidos de los albergues que administra.

Esto quedó en evidencia durante la comparecencia de la entidad en la Asamblea Nacional, ante los cuestionamientos de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en la que se presentó la directora encargada Andrea Vega.

La funcionaria es la tercera en la actual administración, luego de los escándalos de supuestos abusos sexuales y físicos que investiga el Ministerio Público en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen; cuando Ana Melinda Fábrega Guardia estuvo al mando de la Senniaf.

“No tenemos esa información”, contestó Vega, quien resaltó que solo tenía 10 días en el puesto pero contaba con su equipo de respaldo de la Secretaría para responder las preguntas.

“Todo lo que no se mide no se puede mejorar”, ripostó el diputado Ernesto Cedeño del Movimiento Otro Camino, quien cuestionó sobre los indicadores.

A su turno, la presidenta de la comisión, Alexandra Brenes, de Vamos preguntó si se habían tomado medidas para evitar la fuga de la infancia vulnerable toda vez que pudo conocer de niñas de un albergue que se escaparon hace tres semanas, a lo que la Senniaf indicó que se habían implementado cercas y cámaras de seguridad.

‘Sin presupuesto adecuado’

Por su parte, la institución que tiene su cargo el cuidado de 713 menores en 48 centros de cuidado, enfatizó que el presupuesto no estaba acorde con las necesidades. Por ejemplo, para el año 2026 habían solicitado $17.6 millones de presupuesto con el fin de incrementar el personal que atiende a los menores, pero obtuvieron la mitad: $8.6 millones.

En lo últimos dos años el presupuesto era menor que en 2023, “¿desde que nos dejaron los centros de atención, en 2020, el presupuesto ha sido reducido...¿Cómo atendemos una población de niños con presupuesto reducido? (...) No podemos ofrecerle medicamentos, prendas de vestir, alimentación, ¿cómo se le hace frente sin un presupuesto adecuado?”, preguntó Caroline Ruiz, abogada del departamento de restitución de derechos de la Senniaf.

Del presupuesto de 2025, que según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue de $8.1 millones se destinaron $380.000 para inversión y de ello se utilizaron $186.000 para el muro perimetral del CAI de Tocumen, informó María Him, directora de finanzas de la Senniaf.

Para el año pasado el MEF les permitió una línea de $1.6 millón y este año la inversión tiene un tope de $250 mil, añadió.

“Menos que el año pasado, ya la circular del MEF nos llegó”, dijo Him.

Ante estos planteamientos el diputado Cedeño cuestionó que así como se plantea un Hospital de Mascotas, cuyo costo es de $14.1 millones, se revalúen las necesidades del país.

“Señor presidente y los que me están escuchando, si estamos hablando de un recorte presupuestario hagámoslo en un rubro que no afecte la raza humana y la gente vunerable(...) Espectacular el Hospital de Mascotas pero la prioridad, a mi criterio, son los niños..”, acotó.