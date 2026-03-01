Nahuel Gallo argentino detenido en Venezuela podría ser liberado en las próximas horas

Crece la expectativa en torno a la situación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. En las últimas horas, comenzaron a circular fuertes rumores que indican que podría recuperar su libertad, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

En el video difundido por medio de familiares de presos políticos, se escucha a otros detenidos gritar: “¡Va a liberar al argentino, hoy lo liberan!”, lo que alimentó las versiones sobre una posible excarcelación. Gallo habría sido trasladado desde la cárcel de El Rodeo I, donde permaneció detenido de manera irregular durante 448 días. El movimiento se habría producido en la noche del sábado y llamó la atención por el hermetismo con el que se realizó, según informó el medio internacional TN.

Sin embargo, todavía se desconoce su paradero exacto. El traslado se produce en medio de liberaciones vinculadas a la Amnistía General aprobada por el Parlamento venezolano y de las presiones para que se libere también a detenidos extranjeros, entre ellos Gallo y Germán Chuliano. No obstante, la información continúa siendo confusa.

Gallo había viajado a Venezuela en diciembre de 2024 por motivos personales, con el objetivo de reencontrarse con su pareja, María Gómez, y su hijo pequeño en Caracas. El viaje se realizó durante sus vacaciones y por vías legales.

Días atrás, Gallo logró comunicarse telefónicamente con su pareja por primera vez tras 445 días detenido. Ese llamado fue interpretado por el gobierno argentino como una señal alentadora, aunque desde el Ministerio de Seguridad insistieron en que aún resta esperar definiciones.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa y crece la expectativa ante la posibilidad de que, tras más de un año de detención, Nahuel Gallo finalmente recupere su libertad.