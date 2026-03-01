El turismo necesita una estrategia a largo plazo para sostener su auge: Cámara de Comercio

El presidente de la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/juan-alberto-arias-strunz">Juan Alberto Arias Strunz</a></b>, apostó este domingo 1 de marzo por una <b>estrategia turística a largo plazo</b> que sostenga la buena racha que <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> mantiene en el sector, tomando en cuenta que el país superó los <b>2,65 millones de visitantes</b> entre enero y noviembre de 2025.<i><b>'Cuando veamos los datos de diciembre, seguramente estaremos sobrepasando los </b></i><i><b>tres millones de turistas</b></i><i><b> que eligieron nuestro país el año pasado',</b></i> agregó el titular del gremio en la columna semanal ‘La Cámara Opina’.<i><b>'Estos visitantes representaron </b></i><i><b>5.981,4 millones de dólares en ingresos turísticos</b></i><i><b>, lo que equivale a un crecimiento del </b></i><i><b>9,3 %</b></i><i><b> frente al mismo período del año anterior. La llegada de visitantes internacionales aumentó </b></i><i><b>7,6 %</b></i><i><b>, según la </b></i><i><b><a href="/tag/-/meta/atp-autoridad-de-turismo-de-panama">Autoridad de Turismo de Panamá</a></b></i><i><b>. Son cifras contundentes: el turismo está creciendo y lo está haciendo con solidez',</b></i> remarcó Arias Strunz.El presidente de la CCIAP citó, por ejemplo, el programa <b>Panama Stopover de <a href="/tag/-/meta/copa-airlines">Copa Airlines</a></b>, que supera los <b>200.000 pasajeros</b>. <i><b>'Cada viajero que decide quedarse en el país deja ingresos, recomienda el destino y se convierte en embajador de Panamá. Estamos aprovechando nuestra posición geográfica de manera inteligente: no solo somos un punto de conexión, somos un destino que vale la pena conocer'</b></i>, destacó el líder empresarial, al tiempo que subrayó que un mayor número de visitantes redunda en más consumo y, por ende, en más empleo.<i><b>'El turismo no es un discurso bonito; es </b></i><i><b>economía viva</b></i><i><b> que se siente en la calle'</b></i>, agregó.No obstante, Arias Strunz pidió no caer en triunfalismos y reiteró que el turismo necesita una <b>planificación estratégica de largo plazo</b>, así como acciones claras en el corto plazo.<i><b>'Requiere planificación, inversión sostenida y coordinación permanente entre el sector público y el privado, pero también </b></i><i><b>formación y educación técnica certificada</b></i><i><b> que eleve la calidad del servicio que ofrecemos. Si queremos competir con los mejores destinos del mundo, debemos garantizar </b></i><i><b>experiencias de alta calidad</b></i><i><b> en cada punto de contacto con el visitante. Lo hemos dicho antes: cuando se trabaja con enfoque técnico, continuidad y profesionalismo, los resultados llegan. Y también hemos advertido que el turismo necesita respaldo constante, porque es un sector que compite todos los días a nivel internacional',</b></i> desarrolló.Arias Strunz, en ese sentido, sacó a colación la apuesta de la CCIAP por el <b>segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones)</b>, que concibe a Panamá como una <b>plataforma de exposiciones internacionales</b>. En esa línea, citó el éxito de dos eventos que se realizan anualmente en el país: <b><a href="/tag/-/meta/expocomer">Expocomer</a></b> —que desde hace 42 años reúne a compradores internacionales, generando encuentros de negocios— y <b>Expo Turismo Internacional</b>, cuya premisa es presentar el producto turístico panameño ante compradores especializados de distintos mercados.<i><b>'Panamá ofrece un producto de calidad. Panamá lo tiene todo. Tenemos biodiversidad, cultura, </b></i><i><b>turismo de negocios</b></i><i><b>, playas, montañas y gastronomía. A esto se suma un elemento importante: el </b></i><i><b>seguro al turista</b></i><i><b>, que refuerza nuestro mensaje de seguridad y confianza. En un mundo donde el viajero valora cada vez más la tranquilidad, eso cuenta'</b></i>, insistió el presidente de la CCIAP.Si bien resaltó las ventajas estratégicas de Panamá como destino turístico, Arias Strunz hizo un llamado a la innovación y propuso medidas como la <b>exención del ITBMS a turistas en sus compras</b>, especialmente en temporadas clave, una iniciativa que, a su juicio, impulsaría el <b>turismo de compras</b>.'<i><b>El reto es claro y emocionante: si somos poco más de </b></i><i><b>4 millones de habitantes</b></i><i><b>, ¿por qué no proponernos recibir </b></i><i><b>4 millones de turistas al año</b></i><i><b>? No se trata solo de cantidad, sino de atraer visitantes que se queden más tiempo, gasten más y vivan experiencias memorables. Panamá ya demostró que puede crecer cuando hace las cosas bien. Ahora toca mantener el rumbo, fortalecer la estrategia y seguir apostando por el turismo como uno de los grandes motores del </b></i><i><b>desarrollo nacional</b></i><i><b>'</b></i>, concluyó el presidente de la CCIAP.