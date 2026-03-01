El turismo necesita una estrategia a largo plazo para sostener su auge: Cámara de Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Alberto Arias Strunz, apostó este domingo 1 de marzo por una estrategia turística a largo plazo que sostenga la buena racha que Panamá mantiene en el sector, tomando en cuenta que el país superó los 2,65 millones de visitantes entre enero y noviembre de 2025.

“Cuando veamos los datos de diciembre, seguramente estaremos sobrepasando los tres millones de turistas que eligieron nuestro país el año pasado”, agregó el titular del gremio en la columna semanal ‘La Cámara Opina’.

“Estos visitantes representaron 5.981,4 millones de dólares en ingresos turísticos, lo que equivale a un crecimiento del 9,3 % frente al mismo período del año anterior. La llegada de visitantes internacionales aumentó 7,6 %, según la Autoridad de Turismo de Panamá. Son cifras contundentes: el turismo está creciendo y lo está haciendo con solidez”, remarcó Arias Strunz.

El presidente de la CCIAP citó, por ejemplo, el programa Panama Stopover de Copa Airlines, que supera los 200.000 pasajeros. “Cada viajero que decide quedarse en el país deja ingresos, recomienda el destino y se convierte en embajador de Panamá. Estamos aprovechando nuestra posición geográfica de manera inteligente: no solo somos un punto de conexión, somos un destino que vale la pena conocer”, destacó el líder empresarial, al tiempo que subrayó que un mayor número de visitantes redunda en más consumo y, por ende, en más empleo.

“El turismo no es un discurso bonito; es economía viva que se siente en la calle”, agregó.

No obstante, Arias Strunz pidió no caer en triunfalismos y reiteró que el turismo necesita una planificación estratégica de largo plazo, así como acciones claras en el corto plazo.

“Requiere planificación, inversión sostenida y coordinación permanente entre el sector público y el privado, pero también formación y educación técnica certificada que eleve la calidad del servicio que ofrecemos. Si queremos competir con los mejores destinos del mundo, debemos garantizar experiencias de alta calidad en cada punto de contacto con el visitante. Lo hemos dicho antes: cuando se trabaja con enfoque técnico, continuidad y profesionalismo, los resultados llegan. Y también hemos advertido que el turismo necesita respaldo constante, porque es un sector que compite todos los días a nivel internacional”, desarrolló.

Arias Strunz, en ese sentido, sacó a colación la apuesta de la CCIAP por el segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), que concibe a Panamá como una plataforma de exposiciones internacionales. En esa línea, citó el éxito de dos eventos que se realizan anualmente en el país: Expocomer —que desde hace 42 años reúne a compradores internacionales, generando encuentros de negocios— y Expo Turismo Internacional, cuya premisa es presentar el producto turístico panameño ante compradores especializados de distintos mercados.

“Panamá ofrece un producto de calidad. Panamá lo tiene todo. Tenemos biodiversidad, cultura, turismo de negocios, playas, montañas y gastronomía. A esto se suma un elemento importante: el seguro al turista, que refuerza nuestro mensaje de seguridad y confianza. En un mundo donde el viajero valora cada vez más la tranquilidad, eso cuenta”, insistió el presidente de la CCIAP.

Si bien resaltó las ventajas estratégicas de Panamá como destino turístico, Arias Strunz hizo un llamado a la innovación y propuso medidas como la exención del ITBMS a turistas en sus compras, especialmente en temporadas clave, una iniciativa que, a su juicio, impulsaría el turismo de compras.

“El reto es claro y emocionante: si somos poco más de 4 millones de habitantes, ¿por qué no proponernos recibir 4 millones de turistas al año? No se trata solo de cantidad, sino de atraer visitantes que se queden más tiempo, gasten más y vivan experiencias memorables. Panamá ya demostró que puede crecer cuando hace las cosas bien. Ahora toca mantener el rumbo, fortalecer la estrategia y seguir apostando por el turismo como uno de los grandes motores del desarrollo nacional”, concluyó el presidente de la CCIAP.