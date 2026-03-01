Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 1 de marzo de 2026

Nuevo liderazgo interino en Irán tras la muerte de Jameneí

El ayatolá Alireza Arafi ha emergido como una de las figuras centrales en la transición de poder en Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí.

Arafi fue designado para integrar el Consejo de Liderazgo interino, órgano que asume las funciones ejecutivas del país mientras la Asamblea de Expertos debe elegir al sucesor permanente, consolidando así estabilidad temporal en la República Islámica.

Empresarios panameños llaman a aprovechar oportunidades logísticas

Empresarios y representantes del sector privado en Panamá destacaron la importancia de capitalizar las oportunidades surgidas tras la reciente decisión que afecta a Panama Ports, enfatizando que las decisiones que se tomen ahora marcarán la competitividad del país en las próximas décadas.

Este llamado apunta a fortalecer la posición de Panamá como hub logístico regional, clave para el comercio y la economía nacional.

El ferrocarril Panamá–Chiriquí: potencial turístico y económico

El proyecto de ferrocarril que conectará Ciudad de Panamá con Chiriquí vuelve a centrarse como una iniciativa con potencial turístico y de desarrollo regional.

Autoridades y expertos resaltan que esta megaobra no solo facilitará el transporte de pasajeros y mercancías, sino que también impulsará polos de desarrollo económico y turismo entre la capital y las provincias occidentales del país.

Un informe de factibilidad técnica se espera esté listo en los próximos meses para determinar los pasos a seguir.

Panamá Oeste es campeón juvenil de béisbol

En deportes, Panamá Oeste se coronó campeón juvenil al vencer 8-7 a Chiriquí, completando una brillante serie final sin derrotas.

El triunfo pone en evidencia el talento emergente en el béisbol panameño y el fortalecimiento de las ligas juveniles como semillero de futuros grandes talentos del deporte nacional.

Turismo panameño requiere estrategia a largo plazo

La Cámara de Comercio de Panamá destacó que, aunque el turismo ha mostrado un crecimiento sostenido, es necesario desarrollar una estrategia sólida y de largo plazo para sostener este auge.

Empresarios y expertos coinciden en que la planificación estratégica, la capacitación técnica y el respaldo institucional son esenciales para consolidar a Panamá como un destino competitivo en Centroamérica.