Panamá invita a 12 naciones a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

En un movimiento estratégico para consolidar la seguridad jurídica de la vía interoceánica, el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, extendió una invitación formal a embajadores de 12 naciones para adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. El anuncio se dio en el marco del Primer Encuentro de Embajadores Concurrentes en Panamá, celebrado durante la visita oficial del canciller a México. Martínez-Acha presentó la adhesión a este tratado no solo como un respaldo al derecho internacional, sino como un acto de confianza hacia la estabilidad y previsibilidad de Panamá como socio global.

Las reuniones bilaterales permitieron al jefe de la diplomacia panameña conectar con representantes de Europa, Asia, África y Oceanía. Entre los diplomáticos convocados se encuentran los embajadores de: Argelia, Costa de Marfil, Azerbaiyán, Pakistán, Filipinas, Jordania, Vietnam, Eslovaquia, Armenia, Georgia, Serbia y Australia. Para Panamá, la firma de estos países representa una “garantía jurídica del comercio mundial”, enviando una señal política de que el Canal debe permanecer abierto, seguro y neutral para todas las naciones, sin importar conflictos globales.

Durante los encuentros, el canciller Martínez-Acha destacó la posición privilegiada de Panamá como el conector interoceánico por excelencia y su reciente vinculación al MERCOSUR como miembro asociado. Esta plataforma regional fue el gancho para promover inversiones en sectores de alta tecnología y sostenibilidad: 1. Oportunidades en la industria de semiconductores, logística marítima y puertos. 2. Exploración de acuerdos aéreos, específicamente con Australia, para fortalecer las rutas hacia Asia y África Occidental. 3. Invitación formal a los países para participar en EXPOCOMER 2027 y en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

La agenda diplomática también posicionó a Panamá como un “socio ambiental serio”. El ministro abordó la cooperación en agricultura tecnológica y movilidad climática, resaltando el estatus de Panamá como uno de los pocos países carbono negativo en el mundo. Se discutieron iniciativas vinculadas a las futuras cumbres del clima (COP31 y COP17), subrayando que la neutralidad del Canal y la transición hacia energías limpias son dos caras de la misma moneda para la estabilidad global.