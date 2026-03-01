Panamá invita a 12 naciones a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

Las reuniones bilaterales permitieron al jefe de la diplomacia panameña conectar con representantes de Europa, Asia, África y Oceanía. Entre los diplomáticos convocados se encuentran los embajadores de: Argelia, Costa de Marfil, Azerbaiyán, Pakistán, Filipinas, Jordania, Vietnam, Eslovaquia, Armenia, Georgia, Serbia y Australia.Para Panamá, la firma de estos países representa una 'garantía jurídica del comercio mundial', enviando una señal política de que el Canal debe permanecer abierto, seguro y neutral para todas las naciones, sin importar conflictos globales.