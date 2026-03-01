  1. Inicio
Spotify México retira de su plataforma música que glorifique el narcotráfico y la violencia

Spotify es una empresa sueca de servicios multimedia fundada en 2006, cuyo producto es la aplicación homónima empleada para la reproducción de música vía streaming.
Lourdes García Armuelles
  • 01/03/2026 12:28
La plataforma afirma que no pueden ser “indiferentes” ante mensajes que normalicen la violencia que afecta a miles de familias

En un movimiento sin precedentes, la plataforma de streaming líder a nivel mundial, Spotify, emitió un comunicado oficial dirigido al público mexicano.

En él, la empresa expresa su preocupación por la situación de violencia en el país y el papel que juega la música en la percepción social de este fenómeno.

Entre las medidas principales que tomará es la eliminación de las canciones que promuevan o glorifiquen actividades relacionadas con el narcotráfico y los cárteles.

La plataforma afirma que no pueden ser “indiferentes” ante mensajes que normalicen la violencia que afecta a miles de familias.

Spotify enfatiza que esta decisión no busca censurar la expresión artística, sino alinear su catálogo con “valores positivos” y una misión de impacto social constructivo.

Esta decisión afecta directamente a uno de los géneros más populares en las listas de éxitos actuales en México y el mundo: los corridos bélicos y tumbados.

Aunque el comunicado no menciona artistas específicos, la política implica una limpieza profunda de listas de reproducción y perfiles que basan su contenido en la apología del delito.

“La música tiene un impacto significativo en la sociedad y no podemos ser indiferentes frente a los mensajes que contribuyen a normalizar o perpetuar la violencia”. — Spotify México.

