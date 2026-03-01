¡Buenas noticias para Bocas! Más de 500 pescadores de langosta ya tienen su carné legal

Durante el despliegue en las comunidades, el equipo técnico y los directores nacionales, encabezados por el director regional Javier Machazeck, interactuaron directamente con los pescadores en mesas de trabajo personalizadas. Los beneficiarios destacaron la importancia de este acercamiento, que permite resolver sus necesidades burocráticas en su propio entorno, facilitando que el pescador artesanal esté al día con sus obligaciones sin tener que abandonar sus faenas diarias.Tras el éxito obtenido en esta fase inicial, la institución ha confirmado que la jornada de asistencia se extenderá próximamente hacia Isla Colón para atender a la comunidad de Bocatorito. Con este movimiento, la ARAP reafirma su política de proximidad, buscando que ningún pescador se quede fuera del sistema de formalización y asegurando que Bocas del Toro siga siendo un referente de productividad pesquera y respeto al ecosistema marino en la República de Panamá.