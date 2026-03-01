  1. Inicio
¡Buenas noticias para Bocas! Más de 500 pescadores de langosta ya tienen su carné legal

Los beneficiarios destacaron la importancia de este acercamiento, que permite resolver sus necesidades burocráticas en su propio entorno
Por
Lourdes García Armuelles
  • 01/03/2026 13:29
Se trata de un documento indispensable para que los trabajadores del mar ejerzan su labor de manera formal y generen ingresos bajo el amparo de la legalidad

Como parte de un compromiso integral con el ordenamiento pesquero y el fortalecimiento del sector artesanal en el Caribe panameño, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) completó con éxito una gira de asistencia técnica en la provincia de Bocas del Toro.

Esta jornada, centrada en los pescadores dedicados a la extracción de langosta y pulpo, cerró con un balance altamente favorable al procesarse un total de 557 solicitudes, lo que consolida la formalización de una de las actividades económicas más vitales de la región.

El núcleo de esta intervención institucional fue la emisión del Carné de Extractor de Recursos Pesqueros, un documento indispensable para que los trabajadores del mar ejerzan su labor de manera formal y generen ingresos bajo el amparo de la legalidad.

Para la administración general de la ARAP, este proceso no es un simple trámite administrativo, sino una herramienta de empoderamiento que exige el cumplimiento de la normativa vigente, garantizando que el aprovechamiento de los recursos acuáticos sea sostenible y responsable a largo plazo.

Durante el despliegue en las comunidades, el equipo técnico y los directores nacionales, encabezados por el director regional Javier Machazeck, interactuaron directamente con los pescadores en mesas de trabajo personalizadas.

Los beneficiarios destacaron la importancia de este acercamiento, que permite resolver sus necesidades burocráticas en su propio entorno, facilitando que el pescador artesanal esté al día con sus obligaciones sin tener que abandonar sus faenas diarias.

Tras el éxito obtenido en esta fase inicial, la institución ha confirmado que la jornada de asistencia se extenderá próximamente hacia Isla Colón para atender a la comunidad de Bocatorito.

Con este movimiento, la ARAP reafirma su política de proximidad, buscando que ningún pescador se quede fuera del sistema de formalización y asegurando que Bocas del Toro siga siendo un referente de productividad pesquera y respeto al ecosistema marino en la República de Panamá.

