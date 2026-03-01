¡Buenas noticias para Bocas! Más de 500 pescadores de langosta ya tienen su carné legal

Como parte de un compromiso integral con el ordenamiento pesquero y el fortalecimiento del sector artesanal en el Caribe panameño, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) completó con éxito una gira de asistencia técnica en la provincia de Bocas del Toro.

Esta jornada, centrada en los pescadores dedicados a la extracción de langosta y pulpo, cerró con un balance altamente favorable al procesarse un total de 557 solicitudes, lo que consolida la formalización de una de las actividades económicas más vitales de la región.

El núcleo de esta intervención institucional fue la emisión del Carné de Extractor de Recursos Pesqueros, un documento indispensable para que los trabajadores del mar ejerzan su labor de manera formal y generen ingresos bajo el amparo de la legalidad.

Para la administración general de la ARAP, este proceso no es un simple trámite administrativo, sino una herramienta de empoderamiento que exige el cumplimiento de la normativa vigente, garantizando que el aprovechamiento de los recursos acuáticos sea sostenible y responsable a largo plazo.