Corte Suprema rechaza demanda de nulidad por cierre de Isla Escudo de Veraguas

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir la demanda de nulidad presentada contra dos resoluciones emitidas por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), relacionadas con la administración y el cierre temporal del área protegida Isla Escudo de Veraguas-Degó.

La acción legal buscaba dejar sin efecto la Resolución DM-0417-2025 del 6 de octubre de 2025, mediante la cual se asigna la competencia administrativa y territorial sobre la isla a la Dirección Regional de MiAMBIENTE en la provincia de Bocas del Toro, así como la Resolución DM-0489-2025 del 29 de octubre de 2025, que ordena el cierre temporal del área protegida por razones de conservación ambiental y protección de especies endémicas y ecosistemas frágiles.

La decisión judicial está contenida en la Resolución de 7 de enero de 2026, emitida por la Sala Tercera, en la que se establece que la demanda no cumplía con los requisitos esenciales de admisibilidad contemplados en la Ley N.° 135 de 1943, normativa que regula los procesos contencioso-administrativos en el país.

Con esta determinación, las resoluciones emitidas por MiAMBIENTE se mantienen vigentes, incluyendo la asignación de la competencia administrativa sobre el área y el cierre temporal del sitio, medida adoptada con el objetivo de garantizar la conservación del ecosistema de la isla, considerada una zona de alto valor ecológico.

La Sala Tercera es el órgano de la Corte encargado de conocer los procesos relacionados con actos administrativos y controversias laborales del sector público.