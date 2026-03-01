¡Último minuto! La quincena y el inicio de clases abarrotan las calles y comercios

El calendario no miente y el ambiente en las calles lo confirma: el año escolar 2026 arranca este lunes y los panameños han volcado toda su energía —y su quincena— en las compras de último minuto.

Este fin de semana ha coincidido con el pago de la quincena, creando la “tormenta perfecta” para un movimiento comercial que no se veía desde las fiestas de fin de año.

Desde tempranas horas del domingo, la Avenida Central y la Peatonal de Calidonia se transformaron en un mar de personas.

Entre el pregón de los vendedores y el ir y venir de padres cargando bolsas de uniformes, zapatos y cuadernos, el paso peatonal se ha vuelto un reto de paciencia.

Los comercios populares, conocidos por sus ofertas de temporada, operan a su máxima capacidad, tratando de atender a una clientela que busca estirar el presupuesto escolar lo más posible.