  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

¡Último minuto! La quincena y el inicio de clases abarrotan las calles y comercios

Padres de familia priorizan las últimas compras antes del inicio de clase.
Padres de familia priorizan las últimas compras antes del inicio de clase. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 01/03/2026 14:23
Desde tempranas horas del domingo, la Avenida Central y la Peatonal de Calidonia se transformaron en un mar de personas, como también se da en los malls

El calendario no miente y el ambiente en las calles lo confirma: el año escolar 2026 arranca este lunes y los panameños han volcado toda su energía —y su quincena— en las compras de último minuto.

Este fin de semana ha coincidido con el pago de la quincena, creando la “tormenta perfecta” para un movimiento comercial que no se veía desde las fiestas de fin de año.

Desde tempranas horas del domingo, la Avenida Central y la Peatonal de Calidonia se transformaron en un mar de personas.

Entre el pregón de los vendedores y el ir y venir de padres cargando bolsas de uniformes, zapatos y cuadernos, el paso peatonal se ha vuelto un reto de paciencia.

Los comercios populares, conocidos por sus ofertas de temporada, operan a su máxima capacidad, tratando de atender a una clientela que busca estirar el presupuesto escolar lo más posible.

Las ofertas de libros son los más buscados. .
Las ofertas de libros son los más buscados. . Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

No muy lejos de allí, los principales centros comerciales de la capital reportan un panorama similar.

Con los estacionamientos al límite, los Malls se han convertido en el epicentro del consumo familiar.

Los pasillos están abarrotados de estudiantes que se miden suéteres y padres que comparan precios de mochilas y tecnología, aprovechando las promociones de último momento que muchos locales han lanzado para cerrar la temporada escolar.

Estacionamientos llenos en los diferentes centros comerciales.
Estacionamientos llenos en los diferentes centros comerciales. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Como era de esperarse, el gran volumen de personas en las calles ha tenido un impacto directo en la movilidad urbana.

El tráfico en las arterias principales de la ciudad se ha vuelto extremadamente pesado. Puntos críticos como la Vía España, la Transístmica y los accesos a los grandes centros comerciales presentan un flujo vehicular lento, donde los conductores deben armarse de valor para lidiar con los tranques que parecen no dar tregua.

Las autoridades de tránsito recomiendan a la ciudadanía planificar sus rutas con antelación y, de ser posible, utilizar el Metro de Panamá, que se ha mantenido como la opción más rápida para esquivar el congestionamiento.

VIDEOS
Lo Nuevo