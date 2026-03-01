¡Último minuto! La quincena y el inicio de clases abarrotan las calles y comercios

El calendario no miente y el ambiente en las calles lo confirma: el año escolar 2026 arranca este lunes y los panameños han volcado toda su energía —y su quincena— en las compras de último minuto. Este fin de semana ha coincidido con el pago de la quincena, creando la <b>'tormenta perfecta'</b> para un movimiento comercial que no se veía desde las fiestas de fin de año.Desde tempranas horas del domingo, la Avenida Central y la Peatonal de Calidonia se transformaron en un mar de personas. Entre el pregón de los vendedores y el ir y venir de padres cargando bolsas de uniformes, zapatos y cuadernos, el paso peatonal se ha vuelto un reto de paciencia. Los comercios populares, conocidos por sus ofertas de temporada, operan a su máxima capacidad, tratando de atender a una clientela que busca estirar el presupuesto escolar lo más posible.