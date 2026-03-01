MiCultura lidera encuentro internacional para proteger el patrimonio subacuático

El <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura</a> (MiCultura)</b>, en coordinación con el <b><a href="/tag/-/meta/cihac-aip">Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC-AIP)</a></b>, realizó recientemente el <b>Encuentro Internacional de Arqueología Marítima</b> en el <b><a href="/tag/-/meta/museo-del-canal-interoceanico">Museo del Canal Interoceánico</a></b>. La actividad consistió en una semana de trabajo científico dedicada a la investigación y protección del <b>patrimonio cultural subacuático de Panamá</b> y, en particular, al avance del <b>Inventario del Patrimonio Cultural Subacuático del Caribe panameño</b>, así como al establecimiento de bases técnicas para su adecuada gestión y conservación.El encuentro contó con la participación de especialistas de <b>España, Portugal, Reino Unido, Colombia y Panamá</b>, quienes no solo desarrollaron sesiones académicas y sostuvieron reuniones, sino que también realizaron giras técnicas a sitios históricos del Caribe como el <b>Fuerte de San Lorenzo</b>, <b>Nombre de Dios</b> y <b>Portobelo</b>.Entre los temas abordados —el evento concluyó el sábado 27 de febrero— estuvieron la protección del <b>patrimonio cultural subacuático</b> a partir del acervo documental español; el intercambio de experiencias de gestión en España y Portugal; el uso de tecnologías como los <b>vehículos sumergibles (ROV)</b> para la localización e investigación de hallazgos; así como otros aspectos relacionados con la <b>geofísica marina</b> y los sistemas de automatización de datos.Durante el encuentro también se presentaron propuestas metodológicas para el <b>inventario arqueológico del Caribe panameño</b>, además de enfoques científicos para la conservación y el estudio del <b>patrimonio sumergido vinculado a la ruta marítima transístmica</b>.La ministra de Cultura, <b>Maruja Herrera</b>, señaló —según una nota de prensa— que no es casualidad que <b>Panamá</b> fuera el primer país en ratificar la <b>Convención de la UNESCO de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático</b>. De acuerdo con la titular de MiCultura, esta decisión respondió a la convicción de que 'el <b>patrimonio sumergido</b> no debe verse como un recurso explotable, sino como un legado que debe ser protegido y estudiado con rigor científico'.Herrera indicó además que el <b>Gobierno Nacional</b> financió el primer <b>Inventario del Patrimonio Cultural Subacuático del Caribe panameño</b>, proyecto a cargo del CIHAC-AIP, con el objetivo de contar con una base de datos especializada que permita al Estado gestionar estos bienes con responsabilidad y garantizar su conservación para las futuras generaciones.Según el mismo comunicado, la conservadora-restauradora del <b>Ministerio de Cultura de España</b>, <b>Cristina Guerrero López</b>, explicó que la iniciativa permitirá una mejor comprensión de la <b>historia panameña</b>, especialmente en lo relativo a los antecedentes del comercio y a las personas vinculadas a la <b>ruta marítima transístmica</b>. La especialista añadió que la intención es sentar un precedente regional mediante el desarrollo de un proyecto sistemático con cooperación internacional, fortaleciendo así la protección y el estudio científico del <b>patrimonio cultural sumergido de Panamá</b>.El proyecto tendrá una duración estimada de <b>tres años</b> y se desarrollará en <b>tres fases</b>: la primera, centrada en la documentación archivística internacional; la segunda, en la prospección geofísica en zonas estratégicas del Caribe panameño; y la tercera, dedicada a la verificación subacuática mediante tecnologías especializadas.