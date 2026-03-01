MiCultura lidera encuentro internacional para proteger el patrimonio subacuático

El Ministerio de Cultura (MiCultura), en coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC-AIP), realizó recientemente el Encuentro Internacional de Arqueología Marítima en el Museo del Canal Interoceánico.

La actividad consistió en una semana de trabajo científico dedicada a la investigación y protección del patrimonio cultural subacuático de Panamá y, en particular, al avance del Inventario del Patrimonio Cultural Subacuático del Caribe panameño, así como al establecimiento de bases técnicas para su adecuada gestión y conservación.

El encuentro contó con la participación de especialistas de España, Portugal, Reino Unido, Colombia y Panamá, quienes no solo desarrollaron sesiones académicas y sostuvieron reuniones, sino que también realizaron giras técnicas a sitios históricos del Caribe como el Fuerte de San Lorenzo, Nombre de Dios y Portobelo.

Entre los temas abordados —el evento concluyó el sábado 27 de febrero— estuvieron la protección del patrimonio cultural subacuático a partir del acervo documental español; el intercambio de experiencias de gestión en España y Portugal; el uso de tecnologías como los vehículos sumergibles (ROV) para la localización e investigación de hallazgos; así como otros aspectos relacionados con la geofísica marina y los sistemas de automatización de datos.

Durante el encuentro también se presentaron propuestas metodológicas para el inventario arqueológico del Caribe panameño, además de enfoques científicos para la conservación y el estudio del patrimonio sumergido vinculado a la ruta marítima transístmica.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, señaló —según una nota de prensa— que no es casualidad que Panamá fuera el primer país en ratificar la Convención de la UNESCO de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. De acuerdo con la titular de MiCultura, esta decisión respondió a la convicción de que “el patrimonio sumergido no debe verse como un recurso explotable, sino como un legado que debe ser protegido y estudiado con rigor científico”.

Herrera indicó además que el Gobierno Nacional financió el primer Inventario del Patrimonio Cultural Subacuático del Caribe panameño, proyecto a cargo del CIHAC-AIP, con el objetivo de contar con una base de datos especializada que permita al Estado gestionar estos bienes con responsabilidad y garantizar su conservación para las futuras generaciones.

Según el mismo comunicado, la conservadora-restauradora del Ministerio de Cultura de España, Cristina Guerrero López, explicó que la iniciativa permitirá una mejor comprensión de la historia panameña, especialmente en lo relativo a los antecedentes del comercio y a las personas vinculadas a la ruta marítima transístmica. La especialista añadió que la intención es sentar un precedente regional mediante el desarrollo de un proyecto sistemático con cooperación internacional, fortaleciendo así la protección y el estudio científico del patrimonio cultural sumergido de Panamá.

El proyecto tendrá una duración estimada de tres años y se desarrollará en tres fases: la primera, centrada en la documentación archivística internacional; la segunda, en la prospección geofísica en zonas estratégicas del Caribe panameño; y la tercera, dedicada a la verificación subacuática mediante tecnologías especializadas.