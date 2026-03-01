Donald Trump estima que la guerra con Irán durará cuatro semanas

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo 1 de marzo que la guerra con Irán podría durar “cuatro semanas”, en una entrevista concedida al rotativo británico Daily Mail.

“Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serán unas cuatro semanas aproximadamente. Siempre ha sido un proceso de alrededor de cuatro semanas, así que —por fuerte que sea, es un país grande— tomará cuatro semanas... o menos”, afirmó en esa entrevista.

Más temprano, Trump manifestó a la revista The Atlantic que el nuevo liderazgo de Irán está dispuesto a sentarse a dialogar con Washington, en medio de la tensión generada por la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, que derivó no solo en el asesinato del líder supremo Alí Jameneí, sino también en la muerte de otros 48 altos mandos iraníes.

“Quieren hablar, y yo he accedido a hablar, así que hablaré con ellos. Debieron hacerlo antes. Debieron haber hecho antes lo que era muy práctico y fácil de hacer. Esperaron demasiado”, declaró Trump al periodista Michael Scherer.

Al ser consultado sobre la fecha en que se llevaría a cabo ese eventual diálogo entre Estados Unidos e Irán, el inquilino de la Casa Blanca no precisó un día concreto. No obstante, indicó que algunas de las figuras del régimen de los ayatolás que participaron directamente en las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán —mediadas por Omán y celebradas en Ginebra (Suiza)— fallecieron en la operación militar ejecutada junto al Ejército israelí.

“La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que estábamos tratando ya no están, porque fue un golpe muy fuerte”, sostuvo Trump, dejando entrever que no bromeaba con su ultimátum a Irán si no obtenía una capitulación respecto a su programa nuclear.

En otra entrevista concedida a la cadena CNBC, el mandatario añadió que las operaciones militares estadounidenses en Irán se están desarrollando “antes de lo previsto”. “Todo está avanzando rápidamente. Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo: 48 líderes ya no están de una sola vez. Y está avanzando rápidamente”, señaló también en declaraciones a Fox News.

En un diálogo con el diario The Washington Post, el mandatario republicano afirmó que el objetivo de sus operaciones en Irán es ofrecer una posibilidad de libertad para el pueblo iraní. “Lo único que quiero es libertad para la gente. Quiero una nación segura, y eso es lo que vamos a tener”, concluyó.