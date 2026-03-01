Willie Colón: familiares dan detalles de las honras fúnebres del ‘Malo del Bronx’

Familiares del cantante y trombonista Willie Colón informaron este domingo los detalles de las honras fúnebres para despedir y honrar el legado del artista conocido como el “Malo del Bronx”.

A través de la cuenta oficial de Facebook del músico, la familia anunció que el sábado 7 de marzo se realizará un velatorio privado con familiares y amigos cercanos. Al día siguiente, el domingo 8 de marzo, se llevará a cabo un velorio abierto al público de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. en el McMahon, Lyon & Hartnett Funeral Home, en Nueva York.

Asimismo, el lunes 9 de marzo se celebrará una misa exequial a partir de las 9:30 a.m. en la Catedral de San Patricio. El sepelio, sin embargo, será un acto privado reservado para los allegados.

La familia también solicitó que, en lugar de enviar flores, el público apoye el Programa de Enfermedad Pulmonar Intersticial de la Universidad de Columbia. “Las contribuciones realizadas en su nombre ayudarán a avanzar en la investigación y el cuidado para otras personas que viven con esta difícil enfermedad”, expresó el comunicado.

Colón falleció a los 75 años en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, presuntamente a causa de problemas respiratorios, según indicaron sus allegados. Su partida marca el adiós a una de las figuras más influyentes de la salsa y la música latina en Estados Unidos.