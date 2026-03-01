Panameñas cuentan cómo sobreviven a los ataques en Dubái: ‘Un susto muy grande’

La comunidad panameña en los Emiratos Árabes Unidos vive horas de profunda incertidumbre tras la oleada de ataques con misiles y drones que ha sacudido la región.

A través de sus redes sociales, la expresentadora panameña Jessica Chávez y Katie Caicedo, Miss Grand Panamá 2021, han compartido testimonios de primera mano sobre el miedo, el insomnio y la efectividad de las defensas aéreas que han evitado una tragedia mayor.

La expresentadora Jessica Chávez describió una madrugada marcada por el agotamiento físico y el pánico.

Al intentar proteger a su familia, Chávez admitió que la situación superó cualquier experiencia previa: “Anoche fui a Isabela (su hija)... me temblaban las manos porque imagínense: madrugada, sonidos, aviones, bombazos y uno no está acostumbrado a vivir algo así”, dijo.

Chávez destacó que, aunque las explosiones continúan debido a las intercepciones, el sistema de defensa de los Emiratos es “una locura” tecnológica, lo que permite que el cielo se mantenga protegido y solo caigan restos de los proyectiles destruidos en el aire.