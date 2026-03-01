  1. Inicio
Panameñas cuentan cómo sobreviven a los ataques en Dubái: ‘Un susto muy grande’

Jessica Chávez y Katie Caicedo
Jessica Chávez y Katie Caicedo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 01/03/2026 16:44
Jessica Chávez reportaba explosiones pasadas las 9:00 a.m., Katie Caicedo señaló que dejó de escuchar estruendos cerca de las 4:00 a.m.

La comunidad panameña en los Emiratos Árabes Unidos vive horas de profunda incertidumbre tras la oleada de ataques con misiles y drones que ha sacudido la región.

A través de sus redes sociales, la expresentadora panameña Jessica Chávez y Katie Caicedo, Miss Grand Panamá 2021, han compartido testimonios de primera mano sobre el miedo, el insomnio y la efectividad de las defensas aéreas que han evitado una tragedia mayor.

La expresentadora Jessica Chávez describió una madrugada marcada por el agotamiento físico y el pánico.

Al intentar proteger a su familia, Chávez admitió que la situación superó cualquier experiencia previa: “Anoche fui a Isabela (su hija)... me temblaban las manos porque imagínense: madrugada, sonidos, aviones, bombazos y uno no está acostumbrado a vivir algo así”, dijo.

Chávez destacó que, aunque las explosiones continúan debido a las intercepciones, el sistema de defensa de los Emiratos es “una locura” tecnológica, lo que permite que el cielo se mantenga protegido y solo caigan restos de los proyectiles destruidos en el aire.

Por su parte, Caicedo también compartió su reporte tras lograr recuperar algunas horas de sueño.

Con evidentes ojeras por la falta de descanso, la modelo agradeció los cientos de mensajes de preocupación y aclaró la situación real en el terreno frente a la desinformación en redes.

“Hay mucho susto, no les puedo mentir, pero aquí en Dubái está todo controlado. Han hecho un muy buen trabajo derribando el 95% de los misiles y no han ocasionado daños mayores”, explicó Caicedo.

La modelo aclaró que, si bien se han reportado algunos fuegos menores, como en zonas aledañas al aeropuerto, estos son producto de los restos de misiles interceptados y no de bombardeos directos.

“Es mi ciudad favorita, donde me siento más segura; la gente ha seguido las indicaciones de seguridad y todos están en casa esperando que esto pase”, añadió.

Ambas panameñas coincidieron en que la noche fue “eterna”. Mientras Jessica Chávez reportaba explosiones pasadas las 9:00 a.m., Katie Caicedo señaló que dejó de escuchar estruendos cerca de las 4:00 a.m.

