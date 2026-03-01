Trece goles de Lamine Yamal, el reencuentro de Julián Alvarez y el liderato de Mbappé

Por debajo está Julián Alvarez, que rompió con su dinámica negativa en LaLiga para darle la victoria al Atlético en Oviedo en el minuto 94. Son ya ocho goles del argentino, los mismos que Jorge de Frutos, que logró un tanto más con el Rayo Vallecano, y uno menos que Vladyslav Vanat, que anotó un gol para el Girona contra el Celta, pese a la derrota.-- Clasificación tras 26 jornadas:- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).- Con 16 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).- Con 13 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).- Con 12 goles: Ferran Torres (Barcelona); Budimir (CRO) (4p) (Osasuna).- Con 11 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).- Con 10 goles: Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).- Con 9 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid); Moleiro (Villarreal).- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); ‘Cucho’ Hernández (COL) (1p) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Mikautadze (GEO) (Villarreal)- Con 7 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Hugo Duro (Valencia); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).- Con 6 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); André Silva (POR) (1p) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).- Con 5 goles: Toni Martínez (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero y Kike García (1p) (Espanyol).