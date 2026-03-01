EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá: sorteo dominical de este 1 de marzo de 2026

<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/loteria-de-panama" target="_blank">La Lotería Nacional de Panamá</a> realiza la tarde de este domingo 8 de febrero el primer sorteo dominical de este año 2026.<i><b>Aquí te compartimos los números ganadores:</b></i>Primer Premio: <b>3047</b>Letras: <b>CBCD</b>Serie: <b>14</b>Folio: <b>8</b>Segundo Premio: <b>0361</b>Tercer Premio: <b>4391</b><b>¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?</b>El sorteo es uno de los regulares de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB),</a> realizado todos los domingos.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.