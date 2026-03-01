  1. Inicio
Tiroteo en Austin: ¿Quién es Ndiaga Diagne, el sospechoso investigado por terrorismo?

El ataque, ocurrido aproximadamente a las 2:00 a.m., dejó un saldo de tres personas muertas
Por
Lourdes García Armuelles
  • 01/03/2026 15:00
A medida que avanza la investigación, los detalles sobre su perfil y sus posibles motivos han encendido las alarmas federales

Una madrugada de pánico se vivió en el corazón del distrito de entretenimiento de Austin este domingo, cuando un hombre abrió fuego contra los clientes de un popular bar.

El ataque, ocurrido aproximadamente a las 2:00 a.m., dejó un saldo de tres personas muertas (incluyendo al atacante) y al menos 14 heridos, tres de ellos en estado crítico.

Las autoridades han identificado al sospechoso como Ndiaga Diagne, de 53 años.

A medida que avanza la investigación, los detalles sobre su perfil y sus posibles motivos han encendido las alarmas federales.

¿Quién era el atacante?

Según reportes policiales y de agencias internacionales como AP y CBS News, esto es lo que se conoce sobre Diagne hasta el momento:

A. Es un ciudadano estadounidense naturalizado, originario de Senegal. Llegó a los Estados Unidos en 2006 y obtuvo la ciudadanía en 2013.

B. Vivió en Nueva York antes de mudarse a Texas.

C. Las fuentes policiales indican que tenía un historial previo de problemas de salud mental en Austin.

D. Al momento del ataque, el sospechoso vestía una sudadera con la frase “Property of Allah” (Propiedad de Alá) y una camiseta con el diseño de la bandera de Irán.

El FBI investiga si el ataque está relacionado con las recientes tensiones internacionales y ataques de EE. UU. e Israel en Teherán.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, describió una ejecución calculada. Diagne llegó a la calle West 6th en una SUV grande, circuló la manzana varias veces y, tras encender las luces de emergencia, comenzó a disparar desde la ventana de su vehículo con una pistola.

Posteriormente, estacionó el auto, bajó con un rifle de asalto y continuó disparando contra los transeúntes y clientes que se encontraban en el patio del bar Buford’s Backyard Beer Garden.

La respuesta policial fue casi inmediata: agentes que patrullaban la zona por el cierre de los bares confrontaron al sospechoso en menos de un minuto, abatiéndolo en el lugar.

Debido a la evidencia encontrada en su vehículo (que incluía un Corán y otros indicios materiales), el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI ha tomado el liderazgo del caso.

Alex Doran, agente especial del FBI, señaló que existe un “nexo potencial con el terrorismo”, aunque advirtió que aún es prematuro determinar si se trató de un acto extremista inspirado por ideología o un brote derivado de sus problemas mentales.

