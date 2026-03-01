Tiroteo en Austin: ¿Quién es Ndiaga Diagne, el sospechoso investigado por terrorismo?

Una madrugada de pánico se vivió en el corazón del distrito de entretenimiento de Austin este domingo, cuando un hombre abrió fuego contra los clientes de un popular bar. El ataque, ocurrido aproximadamente a las 2:00 a.m., dejó un saldo de tres personas muertas (incluyendo al atacante) y al menos 14 heridos, tres de ellos en estado crítico. Las autoridades han identificado al sospechoso como Ndiaga Diagne, de 53 años. A medida que avanza la investigación, los detalles sobre su perfil y sus posibles motivos han encendido las alarmas federales.

¿Quién era el atacante?

Según reportes policiales y de agencias internacionales como AP y CBS News, esto es lo que se conoce sobre Diagne hasta el momento: A. Es un ciudadano estadounidense naturalizado, originario de Senegal. Llegó a los Estados Unidos en 2006 y obtuvo la ciudadanía en 2013. B. Vivió en Nueva York antes de mudarse a Texas. C. Las fuentes policiales indican que tenía un historial previo de problemas de salud mental en Austin. D. Al momento del ataque, el sospechoso vestía una sudadera con la frase “Property of Allah” (Propiedad de Alá) y una camiseta con el diseño de la bandera de Irán. El FBI investiga si el ataque está relacionado con las recientes tensiones internacionales y ataques de EE. UU. e Israel en Teherán.