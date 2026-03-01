¡No hay tregua! En Panamá se registra un incendio de masa vegetal cada dos horas

La frecuencia de los incendios de masa vegetal (IMAVE) en el territorio panameño ha alcanzado niveles críticos en lo que va del 2026. Según los registros más recientes del <b><a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama">Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá</a></b>, en apenas los primeros 59 días del año se han reportado más de<b> 750 incidentes,</b> una cifra alarmante que sitúa estas emergencias como la segunda causa de salida más común para los camisas rojas, solo superada por los accidentes menores y atenciones médicas.Esta estadística revela una realidad preocupante: cada <b>120 minutos,</b> una unidad especializada debe movilizarse para combatir el fuego en zonas de vegetación. La situación se agrava por las condiciones propias de la estación seca, donde las altas temperaturas y los vientos facilitan que cualquier chispa se convierta en un siniestro de grandes proporciones que afecta no solo al ecosistema, sino también la salud pública por la inhalación de humo y la seguridad vial debido a la reducción de visibilidad en las carreteras principales.