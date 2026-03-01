Quién fue el ayatolá de Irán y quién tomará el poder tras su muerte

El ayatolá es un alto clérigo dentro del islam chiíta y, en la República Islámica de Irán, este título se asocia con la máxima autoridad religiosa y política del país bajo el sistema del velayat-e faqih (“gobierno del jurista islámico”).

El líder supremo tiene control directo sobre las fuerzas armadas, la judicatura, la política exterior y las instituciones clave del Estado iraní.

El más reciente ayatolá en ocupar este cargo fue Alí Jameneí, quien ejerció como líder supremo de Irán desde 1989 hasta febrero de 2026. Jameneí ascendió al poder tras la muerte de Ruhollah Jomeiní, fundador de la República Islámica.

Aunque inicialmente no contaba con el rango religioso más alto (marja’), la Asamblea de Expertos modificó la Constitución para permitir su elección como líder supremo.

Durante sus 36 años de mandato, Jameneí consolidó la estructura teocrática del Estado, ejerció influencia directa sobre la política nacional e internacional, respaldó a grupos proxy como Hezbollah y Hamas, y dirigió a Irán hacia una postura confrontacional frente a Estados Unidos e Israel.

Su régimen también fue marcado por fuertes represiones internas, incluyendo el uso de la fuerza contra protestas masivas en 2009, 2022 y en años recientes, así como por la promoción de programas nucleares que tensaron las relaciones con Occidente.

La muerte de Jameneí y la crisis de sucesión en Irán

El ayatolá Alí Jameneí murió este 28 de febrero de 2026 durante una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel que destruyó su complejo en Teherán, según confirmaron medios oficiales iraníes y fuentes internacionales de noticias.

Su fallecimiento dejó vacante el cargo de líder supremo, lo que representa uno de los momentos más significativos en la historia de la República Islámica desde su fundación en 1979.