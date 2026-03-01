  1. Inicio
Quién fue el ayatolá de Irán y quién tomará el poder tras su muerte

Numerosas personas se han concentrado en la plaza Enqelab de Teherán, en señal de duelo tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el 1 de marzo de 2026.
EFE
Laura Chang
  • 01/03/2026 10:27
El ayatolá es un alto clérigo dentro del islam chiíta y, en la República Islámica de Irán, este título se asocia con la máxima autoridad religiosa y política del país bajo el sistema del velayat-e faqih (“gobierno del jurista islámico”).

El líder supremo tiene control directo sobre las fuerzas armadas, la judicatura, la política exterior y las instituciones clave del Estado iraní.

El más reciente ayatolá en ocupar este cargo fue Alí Jameneí, quien ejerció como líder supremo de Irán desde 1989 hasta febrero de 2026. Jameneí ascendió al poder tras la muerte de Ruhollah Jomeiní, fundador de la República Islámica.

Aunque inicialmente no contaba con el rango religioso más alto (marja’), la Asamblea de Expertos modificó la Constitución para permitir su elección como líder supremo.

Durante sus 36 años de mandato, Jameneí consolidó la estructura teocrática del Estado, ejerció influencia directa sobre la política nacional e internacional, respaldó a grupos proxy como Hezbollah y Hamas, y dirigió a Irán hacia una postura confrontacional frente a Estados Unidos e Israel.

Su régimen también fue marcado por fuertes represiones internas, incluyendo el uso de la fuerza contra protestas masivas en 2009, 2022 y en años recientes, así como por la promoción de programas nucleares que tensaron las relaciones con Occidente.

La muerte de Jameneí y la crisis de sucesión en Irán

El ayatolá Alí Jameneí murió este 28 de febrero de 2026 durante una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel que destruyó su complejo en Teherán, según confirmaron medios oficiales iraníes y fuentes internacionales de noticias.

Su fallecimiento dejó vacante el cargo de líder supremo, lo que representa uno de los momentos más significativos en la historia de la República Islámica desde su fundación en 1979.

Irán anunció un período de 40 días de duelo nacional, mientras que la élite política y religiosa enfrenta la tarea de elegir un nuevo líder dentro de un clima de tensiones internas y presión internacional.

Hasta el momento, no se ha anunciado un sucesor oficial y el proceso sigue siendo incierto, aunque ya se ha activado la maquinaria constitucional para la transición de poder.

Cómo se elige al nuevo líder supremo

La Constitución iraní establece que la Asamblea de Expertos, un órgano integrado por 88 clérigos elegidos, es la encargada de seleccionar al próximo líder supremo.

Esta asamblea evalúa candidatos posibles y elige quién debe ocupar el puesto con mayoría calificada.

Mientras tanto, la autoridad del líder supremo se ha asumido de forma interna por un Consejo de Liderazgo, integrado por figuras estatales de importancia, incluida la presidencia, la jefatura del poder judicial y un miembro clerical designado.

Posibles sucesores del ayatolá Jameneí

La elección del nuevo líder supremo es aún incierta, pero varios candidatos potenciales han sido mencionados por analistas y medios internacionales. Entre ellos se destacan:

Mojtaba Jameneí

Hijo de Alí Jameneí y figura con influencia dentro de las estructuras de seguridad del régimen, especialmente por sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Aunque goza de apoyo dentro de sectores conservadores, su falta de cargos oficiales y credenciales religiosas laicas fuertes podrían limitar su candidatura.

Sadegh Larijani

Clérigo senior y ex jefe del poder judicial con sólida formación religiosa y experiencia en instituciones estatales clave, lo que le da legitimidad dentro de la estructura clerical.

Mohsen Araki

Clérigo y asesor cercano al líder fallecido, que ha aparecido en listas de posibles candidatos internamente discutidas por la Asamblea de Expertos.

Otros nombres en análisis

Figuras como Ali Larijani (político veterano), Alireza Arafi (clérigo con rol en el liderazgo interino), y Hassan Khomeini (nieto del fundador de la República Islámica) también han sido mencionados en informes previos como posibles contendientes para liderar la República Islámica.

El proceso final de elección puede tardar semanas o meses, y su resultado tendrá un impacto profundo en la política interna de Irán, así como en su papel geopolítico en Medio Oriente y sus relaciones con Occidente.

