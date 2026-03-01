Quién fue el ayatolá de Irán y quién tomará el poder tras su muerte

Irán anunció un período de 40 días de duelo nacional, mientras que la élite política y religiosa enfrenta la tarea de elegir un nuevo líder dentro de un clima de tensiones internas y presión internacional.Hasta el momento, no se ha anunciado un sucesor oficial y el proceso sigue siendo incierto, aunque ya se ha activado la maquinaria constitucional para la transición de poder.<b>Cómo se elige al nuevo líder supremo</b>La Constitución iraní establece que la Asamblea de Expertos, un órgano integrado por 88 clérigos elegidos, es la encargada de seleccionar al próximo líder supremo.