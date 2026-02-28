Irán confirma la muerte de Jamenei y anuncia 40 días de luto nacional

La televisión estatal de Irán confirmó la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, poniendo fin a 36 años de mandato al frente de la república islámica.

Un presentador del canal oficial anunció entre lágrimas el fallecimiento del ayatolá, de 86 años. En pantalla se transmiten fotografías e imágenes de archivo del líder con una banda negra en señal de luto.

La emisora no precisó las circunstancias de su muerte ni hizo referencia directa a los ataques israelíes y estadounidenses de este sábado 28 de febrero contra su residencia en Teherán.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la muerte de Jamenei como resultado de la ofensiva militar a gran escala lanzada por Washington e Israel contra Irán.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario aseguró además que no detendrá los ataques hasta lograr la caída de la república islámica e instó a las fuerzas de seguridad iraníes a mantenerse al margen.

Tras la confirmación oficial, los Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico de Irán, prometieron un “castigo severo” contra los responsables.

En un comunicado, condenaron “los actos criminales y terroristas cometidos por los gobiernos malvados de Estados Unidos y el régimen sionista” y advirtieron que “la mano vengativa de la nación iraní no los dejará en paz” hasta imponer una respuesta “decisiva”.

La república islámica decretó 40 días de luto nacional y siete días festivos tras la muerte del líder, quien ejercía el poder desde 1989 y era la máxima autoridad política y religiosa del país.

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que la operación demostró que quienes amenacen a ciudadanos estadounidenses “deben pagar un precio”.

“Si matas o amenazas a estadounidenses en cualquier lugar del mundo, como lo ha hecho Irán, entonces te perseguiremos y mataremos”, escribió en la red social X.

En Teherán, la confirmación oficial fue recibida con reacciones divididas.

Según testigos citados por AFP, en algunos sectores de la capital se escucharon aplausos y gritos de celebración tras conocerse la noticia, mientras otros ciudadanos se congregaban en señal de duelo.