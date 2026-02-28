Mueren hija, yerno y nieta de Alí Jamenei tras ataques de Estados Unidos contra Irán

Los medios oficiales iraníes informaron este sábado 28 de febrero sobre la muerte de la hija, el yerno y la nieta del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en el marco de los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

La agencia Fars señaló que, tras contactar con “fuentes bien informadas dentro de la familia del líder supremo”, se confirmó “la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del líder revolucionario”. La información fue replicada por otros medios iraníes y la agencia de noticias AFP.

Las muertes se producen en medio de una escalada sin precedentes tras el ataque conjunto de Washington y Tel Aviv contra Irán.

Más temprano el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la muerte de Jamenei, líder absoluto del país desde 1989, como resultado de la ofensiva a gran escala.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario republicano aseguró además que no detendrá los ataques hasta lograr la caída de la república islámica e instó a las fuerzas de seguridad iraníes a mantenerse al margen.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la operación demostró que quienes amenacen a ciudadanos estadounidenses “deben pagar un precio”.

“Si matas o amenazas a estadounidenses en cualquier lugar del mundo, como lo ha hecho Irán, entonces te perseguiremos y mataremos”, escribió Hegseth en la red social X.

En Teherán, las primeras informaciones sobre la muerte de Jamenei fueron recibidas con reacciones divididas.

Según testigos citados por AFP, en algunos sectores de la capital se escucharon aplausos y gritos de celebración tras conocerse la noticia.