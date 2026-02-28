Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo hoy | 28 de febrero

Este sábado 28 de febrero ha estado cargado de acontecimientos relevantes en Panamá y el escenario internacional, con hechos que abarcan desde movimientos sísmicos hasta tensiones geopolíticas de alto impacto.

-El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre un sismo de magnitud 5.9 con epicentro en la provincia de Bocas del Toro. El movimiento telúrico fue reportado en horas del mediodía y, según los primeros informes, fue perceptible en varias regiones del país. Las autoridades se mantienen en monitoreo para evaluar posibles afectaciones.

-APM Terminals comunicó la tarde de este sábado que avanza hacia una fase de estabilización operativa en el puerto de puerto de Balboa. Esta terminal fue operada hasta el 23 de febrero por Panama Ports Company, filial de CK Hutchison. La empresa destacó que se están implementando medidas para garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones.

-El Gobierno de Panamá condenó “en los términos más enérgicos” los ataques con misiles lanzados por Irán contra varios estados del golfo Pérsico. El pronunciamiento fue difundido mediante un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, en el que se reiteró el llamado al respeto del derecho internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas.

-La creciente confrontación militar entre Estados Unidos e Irán, en una ofensiva en la que también participa Israel, ha dejado hasta el momento más de 200 personas fallecidas en territorio iraní, según reportes recopilados por medios internacionales.

-El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos, un hecho que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto y elevar aún más la tensión en la región.