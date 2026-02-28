Se reportan más explosiones en Emiratos, Baréin y Catar

Residentes y corresponsales de la AFP en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin escucharon más explosiones este sábado, cuando Irán lanzó oleadas de misiles en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Un corresponsal de la AFP en Manama escuchó al menos dos detonaciones, mientras que periodistas en Catar informaron de una nueva oleada de explosiones.

Según un diplomático catarí, que pidió el anonimato, Catar “fue blanco de 44 misiles y ocho drones”, en un ataque que causó “ocho heridos, uno de ellos en estado crítico”.

Residentes en Abu Dabi igualmente oyeron explosiones y señalaron que habían visto humo por encima de la base de Al Dhafra, donde hay apostados soldados estadounidenses.

Y el aeropuerto de Dubai, también en Emiratos, reportó daños y cuatro trabajadores heridos en un “incidente”.

El Ministerio de Defensa de este país, donde un civil resulto muerto por la caída de restos de misiles, señaló que habían recibido 137 misiles y 209 drones lanzados por Irán, que en su mayoría fueron destruidos o interceptados.

Manama, la capital de Baréin, había sido golpeada por misiles contra una base militar estadounidense.