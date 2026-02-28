Al menos 53 niñas fallecidas en un presunto ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán

El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab asciende a 53, mientras que otras 48 estudiantes han resultado heridas, informaron las autoridades.

El ministerio de Educación de Irán aseguró que la cifra de alumnas fallecidas como consecuencia del “salvaje” ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab es de 53.

Además, decenas de estudiantes también resultaron heridas como consecuencia del ataque.

Poco antes, el vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, informó del ataque de esta mañana y señaló que los equipos de rescate se encuentran en la escuela, que cuenta con 170 estudiantes, para asistir a las heridas y realizar las labores de retirada de escombros.

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.