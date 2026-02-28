Metro de Panamá: sistema de recarga no disponible en estaciones de la Línea 1 y Línea 2

El <b><a href="/tag/-/meta/metro-de-panama">Metro de Panamá</a></b> informó que el sistema de recarga de tarjetas se encuentra temporalmente fuera de servicio la mañana de este sábado 28 de febrero en las estaciones de la Línea 1 y la Línea 2.La entidad detalló que su empresa contratista, Sonda, trabaja para restablecer la plataforma a la mayor brevedad posible, tras registrarse la incidencia técnica.Mientras se normaliza el servicio, personal en las estaciones brinda orientación y apoyo a los usuarios para facilitar su ingreso y garantizar la continuidad de la operación del tren.El Metro de Panamá ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados y aseguró que informará oportunamente una vez el sistema de recarga haya sido restablecido.