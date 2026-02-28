  1. Inicio
Metro de Panamá: sistema de recarga no disponible en estaciones de la Línea 1 y Línea 2

Emiliana Tuñón
  • 28/02/2026 11:41
Usuarios del Metro de Panamá enfrentan una interrupción temporal en la recarga de tarjetas.

El Metro de Panamá informó que el sistema de recarga de tarjetas se encuentra temporalmente fuera de servicio la mañana de este sábado 28 de febrero en las estaciones de la Línea 1 y la Línea 2.

La entidad detalló que su empresa contratista, Sonda, trabaja para restablecer la plataforma a la mayor brevedad posible, tras registrarse la incidencia técnica.

Mientras se normaliza el servicio, personal en las estaciones brinda orientación y apoyo a los usuarios para facilitar su ingreso y garantizar la continuidad de la operación del tren.

El Metro de Panamá ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados y aseguró que informará oportunamente una vez el sistema de recarga haya sido restablecido.

