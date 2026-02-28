  1. Inicio
Cancillería de Panamá emite alerta y pide no viajar a países de Medio Oriente

Una columna de humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque de Israel, 28 de febrero de 2026. Israel lanzó un ataque a Irán el 28 de febrero.
Una columna de humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque de Israel, 28 de febrero de 2026. Israel lanzó un ataque a Irán el 28 de febrero. EFE
Por
Manuel Vega Loo
  • 28/02/2026 12:49
La entidad informó que el Centro de Coordinación de Información está disponible para brindar orientación y atender consultas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá recomendó al mediodía de este sábado 28 de febrero a los ciudadanos panameños abstenerse de realizar viajes no esenciales hacia países de Medio Oriente, ante la situación de tensión que se vive en la región.

En un comunicado oficial, la Cancillería instó además a los panameños que actualmente residen en Israel, Líbano, Kuwait, Irak, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Arabia Saudita e Irán a mantenerse en estado de alerta, informarse a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Para ello, habilitó los teléfonos (507) 504-9514 y los números de WhatsApp (507) 6371-8485 y (507) 6330-6252, además del correo electrónico cecodi@mire.gob.pa.

La Cancillería aseguró que continuará monitoreando de forma estrecha la evolución de la situación en Medio Oriente, con el fin de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar a sus nacionales.

