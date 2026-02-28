Extranjeros concentran $1,675 millones en créditos en Panamá

El saldo de créditos otorgados a personas extranjeras en Panamá alcanzó los <b>$1,675 millones </b>en noviembre de 2025, según cifras divulgadas por <b><a href="/tag/-/meta/apc-experian">APC Experian</a></b>. El monto representa el <b>3.94 % </b>del total de la cartera crediticia del país y refleja un crecimiento en la participación de esta población dentro del sistema financiero formal.De acuerdo con los datos, <b>304,801 extranjeros</b> mantienen historial crediticio activo en la plataforma de la entidad, lo que amplía sus posibilidades de acceso a financiamiento y servicios bancarios.Solo en septiembre de 2025 se registraron <b>7,851 nuevos créditos a favor de extranjeros</b>. De ese total, 2,665 correspondieron a <b>tarjetas de crédito</b>, 1,747 a <b>préstamos personales</b>, 152 a préstamos de<b> automóvil</b>, 51 a <b>hipotecas</b> y 3,236 a <b>otros productos y servicios financieros</b>.En cuanto a la distribución del saldo total, el <b>57.83 %</b> se concentra en hipotecas, con $968.8 millones; le siguen tarjetas de crédito con <b>15.42 %</b> ($258.3 millones), préstamos personales con <b>8.87 %</b> ($148.6 millones), préstamos de auto con<b> 4.99 %</b> ($83.6 millones) y otros productos con <b>12.89 %</b> ($215.7 millones).La gerente general de APC Experian, <b>Giovanna Cardellicchio</b>, señaló que el acceso al crédito facilita la integración económica de los extranjeros residentes y fortalece su base financiera en el país.La entidad también <b>recomendó abrir cuentas de ahorro como primer paso para integrarse al sistema financiero</b>, iniciar con créditos de bajo monto para construir historial, elegir productos según necesidades y consultar el historial crediticio de forma periódica. Además, recordó la importancia de unificar referencias cuando se renueva el pasaporte, para evitar inconsistencias en el registro crediticio.