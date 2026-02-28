Extranjeros concentran $1,675 millones en créditos en Panamá

El saldo de créditos otorgados a personas extranjeras en Panamá alcanzó los $1,675 millones en noviembre de 2025, según cifras divulgadas por APC Experian. El monto representa el 3.94 % del total de la cartera crediticia del país y refleja un crecimiento en la participación de esta población dentro del sistema financiero formal.

De acuerdo con los datos, 304,801 extranjeros mantienen historial crediticio activo en la plataforma de la entidad, lo que amplía sus posibilidades de acceso a financiamiento y servicios bancarios.

Solo en septiembre de 2025 se registraron 7,851 nuevos créditos a favor de extranjeros. De ese total, 2,665 correspondieron a tarjetas de crédito, 1,747 a préstamos personales, 152 a préstamos de automóvil, 51 a hipotecas y 3,236 a otros productos y servicios financieros.

En cuanto a la distribución del saldo total, el 57.83 % se concentra en hipotecas, con $968.8 millones; le siguen tarjetas de crédito con 15.42 % ($258.3 millones), préstamos personales con 8.87 % ($148.6 millones), préstamos de auto con 4.99 % ($83.6 millones) y otros productos con 12.89 % ($215.7 millones).

La gerente general de APC Experian, Giovanna Cardellicchio, señaló que el acceso al crédito facilita la integración económica de los extranjeros residentes y fortalece su base financiera en el país.

La entidad también recomendó abrir cuentas de ahorro como primer paso para integrarse al sistema financiero, iniciar con créditos de bajo monto para construir historial, elegir productos según necesidades y consultar el historial crediticio de forma periódica. Además, recordó la importancia de unificar referencias cuando se renueva el pasaporte, para evitar inconsistencias en el registro crediticio.