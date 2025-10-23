Panameños adeudan más de $42,400 millones, según APC Experian

Al cierre de septiembre de 2025, la<b> deuda total de los panameños</b> alcanzó los<b> $42,417 millones</b>, según el informe más reciente de <b><a href="/tag/-/meta/apc-experian">APC Experian</a></b>, lo que confirma el sostenido nivel de endeudamiento de los hogares, aunque con<b> signos de estabilidad en el sistema financiero</b>.De acuerdo con el reporte, el país registra <b>2.39 millones de personas con al menos una referencia de crédito o financiamiento</b>, de las cuales <b>2.09 millones son panameños</b> y <b>304 mil extranjeros</b>. Pese a esa amplia cobertura, el número total de usuarios disminuyó en<b> 23,269 respecto al mes anterior</b>, principalmente por la<b> prescripción de referencias antiguas.</b><i>'El sistema crediticio muestra estabilidad con una morosidad total del 6.5 %, menor al 7.4 % registrada un año antes. Esta tendencia refleja una mejor gestión de riesgo y comportamiento de pago más disciplinado'</i>, señaló <b>Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian.</b>