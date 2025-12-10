Cecilio Waterman se despide del Coquimbo Unido como campeón y buscará nueva aventura

El delantero panameño, Cecilio Waterman , se despidió del Coquimbo Unido en redes sociales y dio a conocer que no continuará en el club chileno, luego de salir campeón del torneo liguero en la actual campaña.

Waterman ayudó al Coquimbo a salir campeón de la primera división de Chile por primera vez en su historia, siendo una de las piezas claves para el entrenador, Esteban González.

“ Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto. Ojalá en algún momento nuestros caminos se vuelvan a encontrar, Coquimbo querid o”, fue parte del mensaje de despedida del panameño.

El internacional con Panamá vio acción en 27 de los 30 partidos de liga con el equipo. Tan solo se perdió dos partidos por lesión y uno por sanción (acumulación de tarjetas). En 2.099 minutos repartidos en 32 partidos entre todas las competiciones, anotó 13 goles y dio una asistencia en este 2025 con el Coquimbo Unido.

En estos momentos no hay un destino oficial para Waterman, sin embargo se habla de que pudiera continuar su carrera en Sudamérica o en el fútbol mexicano, todo esto tomando en cuenta que el próximo año podría ser uno de los elegidos por Thomas Christiansen para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026.