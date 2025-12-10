Cecilio Waterman se despide del Coquimbo Unido como campeón y buscará nueva aventura

<b>El internacional con Panamá vio acción en 27 de los 30 partidos de liga con el equipo</b>. Tan solo se perdió dos partidos por lesión y uno por sanción (acumulación de tarjetas). En 2.099 minutos repartidos en 32 partidos entre todas las competiciones, anotó 13 goles y dio una asistencia en este 2025 con el Coquimbo Unido.En estos momentos no hay un destino oficial para Waterman, sin embargo se habla de que pudiera continuar su carrera en Sudamérica o en el fútbol mexicano, todo esto tomando en cuenta que el próximo año podría ser uno de los elegidos por Thomas Christiansen para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026.