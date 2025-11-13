Eliminatorias: Waterman llegó con su racha ganadora y Panamá conquistó a El Trébol para histórico triunfo ante Guatemala

Cecilio Waterman: Un goleador con racha de campeón Waterman llegó a la concentración de la selección de Panamá encendido tras haber sido protagonista en el campeonato de Coquimbo Unido en la Primera División de Chile, anotando un gol en la gran final. Esa racha goleadora se trasladó a El Trébol, donde Cecilio marcó dos de los tres goles panameños, haciendo valer su posición en el esquema del técnico.

La victoria no fue sencilla, pues a pesar de ir ganando, el partido terminó apretado con un 2-3 final. Tras el pitazo, Waterman destacó la complejidad del encuentro, pero expresó su alegría: “Muy contentos por los goles, pero la verdad en el fútbol es el resultado más engañoso”, comentó Cecilio en referencia a la presión final de Guatemala. Y concluyó: “La verdad, muy contento, seguimos en carrera, ahora tenemos que ir a Panamá a hacer las cosas bien”.