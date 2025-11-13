Eliminatorias: Waterman llegó con su racha ganadora y Panamá conquistó a El Trébol para histórico triunfo ante Guatemala

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/en-vivo-guatemala-vs-panama-eliminatorias-camino-al-mundial-2026-EH17545540" target="_blank">La victoria no fue sencilla, pues a pesar de ir ganando, el partido terminó apretado con un 2-3 final.</a></b> Tras el pitazo, Waterman destacó la complejidad del encuentro, pero expresó su alegría: <i>'Muy contentos por los goles, pero la verdad en el fútbol es el resultado más engañoso'</i>, comentó Cecilio en referencia a la presión final de Guatemala. Y concluyó:<i> 'La verdad, muy contento, seguimos en carrera, ahora tenemos que ir a Panamá a hacer las cosas bien'.</i>