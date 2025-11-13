  1. Inicio
Eliminatorias: Waterman llegó con su racha ganadora y Panamá conquistó a El Trébol para histórico triunfo ante Guatemala

Cecilio Waterman, quien recientemente salió campeón con el Coquimbo Unido de la liga de Chile, fue figura en el partido de Panamá ante Guatemala en las eliminatorias.
Fepafut
Por
Kathyria Caicedo
  • 13/11/2025 23:44
¡Watergol Histórico! Panamá vence a Guatemala y sigue viva en las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026.

La selección de Panamá logró una hazaña inédita al vencer a su similar de Guatemala con un marcador de 3-2 en el Estadio El Trébol, un resultado que marca la primera victoria canalera ante los chapines en toda la historia de las eliminatorias mundialistas. Este triunfo, logrado en un ambiente de extrema tensión, le permite al equipo de Thomas Christiansen mantener vivas sus esperanzas de clasificación de forma directa al Mundial 2026.

La gran figura y héroe ofensivo de la jornada fue el delantero Cecilio Waterman, apodado cariñosamente “Watergol”. Waterman, quien había calificado los encuentros de esta ventana FIFA como “los partidos más importantes de nuestra vida”, hizo honor a sus palabras al silenciar las críticas sobre la falta de contundencia panameña.

Cecilio Waterman: Un goleador con racha de campeón

Waterman llegó a la concentración de la selección de Panamá encendido tras haber sido protagonista en el campeonato de Coquimbo Unido en la Primera División de Chile, anotando un gol en la gran final. Esa racha goleadora se trasladó a El Trébol, donde Cecilio marcó dos de los tres goles panameños, haciendo valer su posición en el esquema del técnico.

La victoria no fue sencilla, pues a pesar de ir ganando, el partido terminó apretado con un 2-3 final. Tras el pitazo, Waterman destacó la complejidad del encuentro, pero expresó su alegría: “Muy contentos por los goles, pero la verdad en el fútbol es el resultado más engañoso”, comentó Cecilio en referencia a la presión final de Guatemala. Y concluyó: “La verdad, muy contento, seguimos en carrera, ahora tenemos que ir a Panamá a hacer las cosas bien”.

El XI inicial de la selección de Panamá.
El XI inicial de la selección de Panamá. Fepafut

Con este resultado, Guatemala queda oficialmente eliminada de la contienda mundialista. Por su parte, la selección de Panamá depende de sí misma y del resultado del próximo martes, cuando enfrente a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández, para aspirar a un boleto directo.

Surinam y Panamá se mantienen líderes del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf, ambos con nueve puntos solo separados por diferencia de goles.

