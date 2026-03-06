Precios del combustible suben en Panamá: Mulino fija postura

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que el Gobierno no contempla aplicar subsidios frente al reciente aumento en los precios del combustible registrado en el país.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario explicó que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente suelen provocar un incremento en el precio internacional del petróleo, situación que impacta directamente a economías importadoras como la panameña.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Energía informó que desde el viernes 6 de marzo entró en vigencia un nuevo ajuste en los precios de los combustibles, el cual se mantendrá hasta el 19 de marzo de 2026.

La entidad también precisó que, para el cálculo de este período, el impacto del reciente conflicto en Medio Oriente aún es limitado, debido a que el mecanismo de referencia incorpora principalmente dos días de mercado posteriores a los hechos.

Pese al escenario internacional, Mulino reiteró que por el momento el Ejecutivo no prevé implementar medidas de subsidio para mitigar un eventual aumento en los precios. “No visualizo subsidios por parte del gobierno”, sostuvo el mandatario.