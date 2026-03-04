Combustibles vuelven a subir desde este viernes 6 de marzo en Panamá

A partir de este <b>viernes 6 de marzo</b>, los <b>precios de los combustibles en Panamá</b> registrarán un nuevo aumento, según informó la <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/secretaria-de-energia">Secretaría Nacional de Energía</a></b>.La <b>gasolina de 95 octanos</b> pasará de <b>90.6</b> a <b>94.8 centavos por litro</b>, lo que representa un incremento de <b>4.2 centavos</b>. Por su parte, la <b>gasolina de 91 octanos</b> subirá de <b>85.1</b> a <b>88.5 centavos por litro</b>, es decir, <b>3.4 centavos</b> adicionales.El mayor ajuste se reflejará en el <b>diésel bajo en azufre</b>, cuyo precio aumentará de <b>83.2</b> a <b>90.3 centavos por litro</b>, lo que equivale a un alza de <b>7.1 centavos</b>.En el cálculo de precios correspondiente a este período, el impacto del reciente conflicto en Medio Oriente aún es limitado, debido a que el mecanismo de referencia incorpora principalmente dos días de mercado posteriores a los hechos.Estos nuevos precios se mantendrán vigentes del 6 al 19 de marzo 2026, como parte del ajuste quincenal que realiza el Gobierno en función de la variación del mercado internacional de hidrocarburos.