Combustibles vuelven a subir desde este viernes 6 de marzo en Panamá

A partir de este viernes 6 de marzo, los precios de los combustibles en Panamá registrarán un nuevo aumento, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

La gasolina de 95 octanos pasará de 90.6 a 94.8 centavos por litro, lo que representa un incremento de 4.2 centavos. Por su parte, la gasolina de 91 octanos subirá de 85.1 a 88.5 centavos por litro, es decir, 3.4 centavos adicionales.

El mayor ajuste se reflejará en el diésel bajo en azufre, cuyo precio aumentará de 83.2 a 90.3 centavos por litro, lo que equivale a un alza de 7.1 centavos.

En el cálculo de precios correspondiente a este período, el impacto del reciente conflicto en Medio Oriente aún es limitado, debido a que el mecanismo de referencia incorpora principalmente dos días de mercado posteriores a los hechos.

Estos nuevos precios se mantendrán vigentes del 6 al 19 de marzo 2026, como parte del ajuste quincenal que realiza el Gobierno en función de la variación del mercado internacional de hidrocarburos.