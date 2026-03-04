Metro de Panamá modifica horario en Línea 1 por obras en estación Albrook

El Metro de Panamá informó que la estación Albrook tendrá una apertura especial este domingo 8 de marzo, debido a trabajos de conexión entre la Línea 1 del Metro de Panamá y la Línea 3 del Metro de Panamá.

La estación Albrook iniciará operaciones a partir de las 10:00 a.m., tres horas después de su horario habitual, y funcionará hasta las 10:00 p.m. En tanto, las estaciones entre 5 de Mayo y Villa Zaita operarán en su horario regular, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Según detalló la entidad, los trabajos corresponden a la instalación de la estructura parcial del nuevo techo que permitirá la integración de las líneas 1 y 3. Las labores comenzarán el sábado 7 de marzo a las 10:00 p.m., tras el cierre del servicio.