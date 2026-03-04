Metro de Panamá modifica horario en Línea 1 por obras en estación Albrook

Durante ese período, la Línea 1 funcionará únicamente entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita en ambos sentidos. La parada de buses hacia Amador, ubicada en la rotonda de Albrook, continuará operativa, aunque sin acceso directo desde la estación. Asimismo, la pasarela peatonal que comunica con la Gran Terminal de Transporte de Albrook permanecerá cerrada mientras se desarrollen los trabajos.El Metro de Panamá indicó que las labores de izaje en la estación Albrook continuarán durante seis fines de semana adicionales, no consecutivos. Cada jornada será anunciada con antelación para que los usuarios puedan planificar sus viajes y tomar las precauciones necesarias.