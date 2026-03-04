  1. Inicio
Metro de Panamá modifica horario en Línea 1 por obras en estación Albrook

Línea 1 del Metro de Panamá ajusta servicio en estación Albrook este domingo 8 de marzo. | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/03/2026 16:09
Usuarios de la Línea 1 del Metro de Panamá deberán tomar previsiones por ajuste temporal en el servicio este domingo 8 de marzo.

El Metro de Panamá informó que la estación Albrook tendrá una apertura especial este domingo 8 de marzo, debido a trabajos de conexión entre la Línea 1 del Metro de Panamá y la Línea 3 del Metro de Panamá.

La estación Albrook iniciará operaciones a partir de las 10:00 a.m., tres horas después de su horario habitual, y funcionará hasta las 10:00 p.m. En tanto, las estaciones entre 5 de Mayo y Villa Zaita operarán en su horario regular, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Según detalló la entidad, los trabajos corresponden a la instalación de la estructura parcial del nuevo techo que permitirá la integración de las líneas 1 y 3. Las labores comenzarán el sábado 7 de marzo a las 10:00 p.m., tras el cierre del servicio.

Durante ese período, la Línea 1 funcionará únicamente entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita en ambos sentidos. La parada de buses hacia Amador, ubicada en la rotonda de Albrook, continuará operativa, aunque sin acceso directo desde la estación. Asimismo, la pasarela peatonal que comunica con la Gran Terminal de Transporte de Albrook permanecerá cerrada mientras se desarrollen los trabajos.

El Metro de Panamá indicó que las labores de izaje en la estación Albrook continuarán durante seis fines de semana adicionales, no consecutivos. Cada jornada será anunciada con antelación para que los usuarios puedan planificar sus viajes y tomar las precauciones necesarias.

