PANAMÁ

Plantas potabilizadoras de Chiriquí y Panamá Centro bajo mantenimiento: conoce las zonas afectadas

Servicio de agua podría verse afectado por mantenimiento del Idaan
Idaan
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/02/2026 07:30
Mantenimiento en plantas potabilizadoras podría generar afectaciones temporales en el suministro.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó sobre trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras de Chiriquí y Panamá Centro, durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo.

La entidad detalló que estas labores buscan mejorar la eficiencia operativa de los sistemas y garantizar un suministro más estable para la población, por lo que no se descartan afectaciones temporales en algunos sectores mientras se desarrollan los trabajos.

Idaan detalla horarios de mantenimiento en distintas plantas

El Idaan detalló el cronograma de mantenimiento programado en plantas potabilizadoras de las provincias de Chiriquí y Panamá Centro.

Chiriquí

Potabilizadora de Chiriquí: Miércoles 25 de febrero, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Potabilizadora de Santa Marta: Miércoles 25 de febrero, de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Potabilizadora de Los Algarrobos: Miércoles 25 de febrero, de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Potabilizadora de Divalá: Jueves 26 de febrero, de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Potabilizadora de Dolega: Martes 24 de febrero y jueves 26 de febrero, de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Panamá Centro

Potabilizadora Centenario Pacora: Martes 24 de febrero y viernes 27 de febrero, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Potabilizadora de Chepo: Viernes 27 de febrero, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

El Idaan recordó a la población tomar las previsiones necesarias y abastecerse de agua con antelación, ante los trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras.

La entidad reiteró que estas medidas permitirán minimizar los inconvenientes mientras se desarrollan las labores para optimizar el servicio.

