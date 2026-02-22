Plantas potabilizadoras de Chiriquí y Panamá Centro bajo mantenimiento: conoce las zonas afectadas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó sobre trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras de Chiriquí y Panamá Centro, durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo.

La entidad detalló que estas labores buscan mejorar la eficiencia operativa de los sistemas y garantizar un suministro más estable para la población, por lo que no se descartan afectaciones temporales en algunos sectores mientras se desarrollan los trabajos.