Plantas potabilizadoras de Chiriquí y Panamá Centro bajo mantenimiento: conoce las zonas afectadas

El Idaan detalló el cronograma de mantenimiento programado en plantas potabilizadoras de las provincias de Chiriquí y Panamá Centro.<b>Chiriquí</b><b>Potabilizadora de Chiriquí:</b> Miércoles 25 de febrero, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.<b>Potabilizadora de Santa Marta:</b> Miércoles 25 de febrero, de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.<b>Potabilizadora de Los Algarrobos:</b> Miércoles 25 de febrero, de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.<b>Potabilizadora de Divalá:</b> Jueves 26 de febrero, de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.<b>Potabilizadora de Dolega:</b> Martes 24 de febrero y jueves 26 de febrero, de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.<b>Panamá Centro</b><b>Potabilizadora Centenario Pacora:</b> Martes 24 de febrero y viernes 27 de febrero, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.<b>Potabilizadora de Chepo:</b> Viernes 27 de febrero, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.El Idaan recordó a la población tomar las previsiones necesarias y abastecerse de agua con antelación, ante los trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras.La entidad reiteró que estas medidas permitirán minimizar los inconvenientes mientras se desarrollan las labores para optimizar el servicio.